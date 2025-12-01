 Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

Skrydžiai gali vėluoti
2025-12-01 06:37
Sekmadienį vakare dėl kontrabandinių balionų grėsmės sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas pirmadienio rytą jį atnaujino.

„Oro erdvės ribojimai panaikinti 5 valandą. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).

Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas beveik vienuolika valandų – nuo 18.09 val. sekmadienį.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.

„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos“, – nurodo LTOU.

Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti aštuonioms valandoms šeštadienio naktį.

