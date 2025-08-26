Vilniaus konferencijoje – saugumo ir ekonomikos temos

Pasak „Investors' Forum“ valdybos pirmininko Rolando Valiūno, Vilniuje suburiant įvairių sričių lyderius ir kviečiant dalytis įžvalgomis, „galima užčiuopti svarbius taškus bei nustatyti naujas savo mąstymo ir veiklos kryptis“.
„Diskutuodami ir analizuodami savo aplinką visi kartu galime prieiti prie bendrų susitarimų, kurie, viena vertus, padėtų geriau valdyti rizikas, antra vertus, leistų atrasti naujų galimybių“, – pranešime sakė R. Valiūnas.
Šių metų konferencijos tema „Naujoji pasaulio tvarka“, o joje savo įžvalgomis dalinsis leidinio „Financial Times“ ekonomikos ir finansų apžvalgininkas Chrisas Gilesas, vienu iš Europos verslo angelų tėvu vadinamas profesorius Rudy Aernoudtas, kuris pasakos apie dabartinius kapitalo judėjimo dėsnius skirtinguose pasaulio regionuose.
Apie saugumą, ekonomiką ir Lietuvai tenkančius sudėtingus sprendimus konferencijoje diskutuos Europos Komisijos Gynybos pramonės ir kosmoso generalinio direktorato vadovas Timo Pesonenas, laikinoji Lietuvos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Agila Barzdienė bei bendrovės „Lithuania Defence Services“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ viceprezidentas Sebastianas Dietzas.
Ispaniją supurčiusio elektros netekimo priežastimis ir pamokomis dalinsis energetikos konsultacijų bendrovės „AFRY Management Consulting“ vyresnysis direktorius, energetikos ir socialinės transformacijos vadovas Javieras Revuelta.
Konferencijoje taip pat dalyvaus Suomijos architektas Raineris Mahlamäki, kurio vadovaujamas architektų biuras projektavo naująjį Šeduvos žydų istorijos muziejų „Dingęs štetlas“.
