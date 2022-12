Tokių iššūkių Vilniaus oro uostas nematė 12 metų: kai kurie keleiviai jautėsi palikti „ant ledo“

Apie tai LNK pokalbis su Lietuvos oro uostų komunikacijos vadovu Mariumi Zeleniu.

– Nuo pirmadienio ryto situacija stabilizavosi ir Vilniuje, Kaune skrydžiai vyko pagal planą, atšauktas tik vienas skrydis iš Vilniaus į Kutaisį. Tai susiję su tuo, kad užsidarė Rygos oro uostas, dėl to orlaivis, kuris turėjo paimti keleivius ir skraidinti į Kutaisį, negalėjo atskristi į Vilniaus oro uostą.

– Kokių priemonių ėmėsi oro uostas?

– Yra daugybė įvairiausios įrangos – valymo mašinos, pasitelkiami traktoriai, nes buvo gana ekstremali situacija Lietuvoje, tokių iššūkių Vilniaus oro uostas nematė dvylika trylika metų.

– Yra posakis, kad roges reikia ruošti vasarą. Greitu metu ant tako pasirodys naujos valymo mašinos?

– Taip, naujų mašinų labai laukiame. Vyksta viešasis pirkimas naujai įrangai įsigyti. Šiuo metu dirbame su tuo, ką turime.

– Ar resursų pakanka?

– Taip. Vilniuje turime apie penkiolika automobilių, Kaune – septynis, puikiai tvarkomės. Situacija buvo išskirtinė dėl atšaukimų dėl prastų oro sąlygų.

– Turbūt keleiviams reikia palinkėti kantrybės, nes tenka palaukti skrydžių kelias valandas.

– Taip, neišvengiamai. Žiema yra žiema, oro sąlygos turi įtakos skrydžiams. Natūralu, kad gali būti atšaukimų, keleiviai turi būti pasiruošę.

– Kiek Vilniaus ir Kauno oro uoste vidutiniškai reikia laukti?

– Priklauso nuo situacijos. Sunku apibendrinti. Didelių atidėjimų nėra, dažniausiai nuo keliolikos minučių iki pusvalandžio.

Oro uoste sutikti keleiviai skundėsi, kad teko keisti planus, kai kurie jautėsi palikti „ant ledo“.

„Labai nepatogu, laukia repeticija, esu smuikininkė. Jei atšauktų ar pavėlintų, žlugtų visi planai“, – skundėsi sutikta moteris.

„Esame iš Sakartvelo, 19 aštuonerių devynerių metų vaikų liko be bilietų pakeitimų, be maisto, be viešbučio. Afera“, – susierzinimo neslėpė užsienietis.

Situacija komentavo „Litcargus“ kokybės vadybininkas Ignas Kardokas.

– Tam tikri skrydžiai buvo atšaukti, keleiviams tam tikras nepatogumas, bet iš mūsų pusės bandome jiems padėti, kiek tik galime. Jei reikalinga nakvynė, suteikiame nakvynės paslaugą, transportavimą iki nakvynės vietos.

– Kur jiems reikėtų kreiptis?

– Oro kampanija siunčia keleiviams pranešimą dėl skrydžio statuso, mūsų agentai, gavę tą pačią informaciją, padeda keleiviams su tuo susidoroti.

– Jūsų įmonė atlieka antiledodaros paslaugą. Kas tai ir kiek tai užtrunka?

– Atliekame sniego, ledo šalinimą nuo orlaivių. Šiemet investavome per 1 mln. į Kauno ir Vilniaus padalinius.

– Kiek procedūra užtrunka ir ar dėl jos gali vėluoti skrydis?

– Procedūra gali užtrukti įvairiai, priklauso nuo oro sąlygų, jo užteršimo. Įprastai trunka 10–20 min