Tikrojo Vilniaus skonio ieškoti turistams padės naujas kulinarinis gidas

Naujausia Vilniuje viešinčių turistų apklausa parodė, kad restoranų lankymas ir vietinių patiekalų ragavimas yra tarp penkių populiariausių juos dominančių veiklų. Daugiau nei pusė (51 proc.) vizito Vilniuje metu lankosi restoranuose, beveik tiek pat (44 proc.) ragauja vietinių patiekalų ir gėrimų. Tai rodo, kad gastronomija yra viena svarbiausių turistinių patirčių. Vilnius šioje srityje turi ką pasiūlyti.

„Vilniaus turizmo rinkodaroje kulinariją naudojame vis aktyviau. Įdomiausias gastronomines sostinės patirtis, kurių kokybė ir kiekybė pastaruoju metu nenusileidžia kitiems Europos miestams, pristatome čia apsilankantiems užsienio žurnalistams, kelionių ir tarptautinių renginių organizatoriams, informaciją apie juos pateikiame turistams skirtuose giduose“, – šiandien prasidėjusiame Lietuvos gastronomijos forume pasakojo Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros direktorė Inga Romanovskienė.

Pasak jos, pristatant Vilnių užsienio auditorijai kyla poreikis apčiuopti ir atspindėti unikalius miesto kulinarinius bruožus, kurie jį išskiria iš kitų. Žingsnis šia linkme – naujas užsienio svečiams skirtas kulinarinis gidas „Appetising Vilnius“ (liet. „Apetitą žadinantis Vilnius“), kuriame pristatomas sostinės kulinarinis veidas.

„Naujasis gidas padės miesto svečiams sužinoti apie Vilniaus kulinarinę istoriją, įdomiausius šiuolaikinius gastronominius reiškinius, pradedant maisto turgumis, kavinėmis, baigiant rinktinėmis vietomis pusryčiams, vakarienei. Autentiškos patirties ieškantiems pasakojame apie vietinių mėgstamas valgyklas, vegetarams ir veganams pristatome jiems skirtus restoranus. Rekomenduojame įdomiausius šios srities renginius ir netgi patariame, kokių kulinarinių lauktuvių iš Vilniaus parsivežti namo“, – sakė I. Romanovskienė.

Keliautojai dažnai domisi vietinės virtuvės ypatumais – pavyzdžiui, kokius patiekalus vilniečiai ruošia per Velykas, Kalėdas, nori paragauti maisto, turinčio istoriją. Todėl naujajame kulinariniame Vilniaus gide pasakojama apie tradicinius šventinius patiekalus, populiarius saldumynus bei į sostinę prieš kelerius metus sugrįžusius beigelius. Pateikiami varškės spurgų ir beigelių receptai, pagal kuriuos turistai šių vilnietiškų skanumynų galės pasigaminti grįžę namo. Savo rekomendacijomis leidinyje dalijasi Vilniuje gyvenantys užsieniečiai, tinklaraštininkai, patys šefai.

„Appetising Vilnius“ galima pasiimti Vilniaus turizmo informacijos centruose bei parsisiųsti iš interneto svetainės vilnius-tourism.lt. Be to, miesto svečiai ir visi, besidomintys kulinarija, kviečiami naudotis anksčiau parengtu Vilniaus restoranų gidu „47 Flavours of Vilnius“, Halės turgaus, geros kavos ir tradicinio lietuviško maisto maršrutais.