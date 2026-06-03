„Sugalvojau pailsėti“: kelias paras pievoje gyvenęs vyras sulaukė pareigūnų vizito

Prie Baltojo tilto Vilniuje jau kelias dienas stovėjo palapinė. Greta jos buvo paliktas maisto kurjerio krepšys. Situaciją pastebėję vilniečiai teigė, kad palapinėje gyvenantis vyras šioje vietoje apsistojo dar per Šaltibarščių festivalį.
Dalis praeivių sakė palapinės nepastebėję.
„Nepastebėjome. Mes labai susikaupusios bendravome. Čia palapinė?“ – stebėjosi praeivė.
„Būčiau praėjęs ir nekreipęs dėmesio. Galvočiau, kad žmonės ilsisi. Bet čia tikrai kažkas nakvojo?“ – klausė praeivis.
Kiti teigė palapinę matantys jau ne vieną dieną. Kadangi vyras nesukėlė problemų aplinkiniams, gyventojai į policiją nesikreipė.
„Minčių kviesti policiją net nekilo. Dažniausiai kreipiamasi tada, kai žmonės triukšmauja, pešasi, mušasi ar skriaudžia kitus“, – pasakojo kita praeivė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Gyventojai svarstė, kas galėtų būti palapinėje gyvenantis vyras.
„Labai netikėta, labai neįprasta. Gal čia reklama ar kažkas panašaus?“ – svarstė vyras.
„Galvoju, kad po Šaltibarščių festivalio kažkas užsibuvo ir toliau pramogauja“, – sakė praeivis.
„Manau, kad čia gyvena benamiai“, – teigė moteris.
„Nereikėtų tų žmonių labai kaltinti. Jie atvyksta iš tokių šalių, kad užtenka pasižiūrėti, kaip ten gyvenama, todėl galima juos suprasti“, – kalbėjo kitas vyras.
LNK žurnalistams pavyko pakalbinti palapinėje gyvenusį vyrą. Jis prisistatė Ruslanu ir teigė šioje vietoje apsistojęs po Šaltibarščių festivalio.
„Miegu“, – į klausimą, ką čia veikia, atsakė vyras.
Iš pradžių vyras vengė bendrauti su žurnalistais, tačiau vėliau sutiko atsakyti į daugiau klausimų.
„Tiesiog sugalvojau pailsėti per festivalį. Ėjau maudytis. Kiek čia jau esu? Maždaug dvi dienas“, – pasakojo Ruslanas.
Jis tvirtino, kad maisto kurjeriu nedirba, tačiau iš kur gavo kurjerio krepšį, neatskleidė.
„Taip, buvau pasikepęs dešrelių“, – sakė vyras, paklaustas apie šalia buvusį grilį.
Ruslanas teigė esantis vilnietis.
„Absurdas. Taip neturėtų būti. Vilniaus centre, palapinėje, ant pievos“, – piktinosi praeivis.
Netrukus į vietą atvyko policijos pareigūnai.
„Festivalyje buvau“, – jiems aiškino Ruslanas.
Pareigūnų paklaustas, kur gyvena, vyras atsakyti nenorėjo. Paaiškėjo, kad jis policijai jau yra žinomas dėl ankstesnių pažeidimų.
„Taisyklėse nėra tiksliai apibrėžta dėl palapinės, tačiau nurodyta, kad be savivaldybės leidimo viešoje vietoje negalima laikyti įvairių daiktų. Jeigu žmogus palieka palapinę, tai gali būti vertinama kaip pažeidimas“, – aiškino Viešosios tvarkos grupės vyriausias specialistas Kęstutis Stonys.
Dėmesio sulaukė ir šalia palapinės buvęs maisto kurjerio krepšys.
„Vien kuprinės ar krepšio turėjimas tikrai neįrodo, kad žmogus aktyviai dirba kurjeriu“, – pabrėžė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
Vis dėlto kai kurie vilniečiai baiminosi, kad maistą gyventojams gali pristatinėti netinkamomis sąlygomis gyvenantis žmogus.
Paklaustas, iš kur gavo kurjerio krepšį, Ruslanas atsakymo nepateikė.
Prieš mėnesį socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame ant žemės buvo matyti maisto kurjerių krepšiai, VMVT pradėjo tyrimą. Specialistai primena, kad kilus abejonių dėl kurjerių higienos, maisto jiems perduoti nereikėtų.
Galiausiai Ruslanas susirinko daiktus ir iš miesto centro išvyko.
(be temos)
(be temos)
(be temos)