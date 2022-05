Sostinėje koreguojamos atliekų tvarkymo taisyklės: savivaldybė padės tvarkyti žaliąsias atliekas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimus. Pagal naująją redakciją, individuali atliekų paėmimo iš gyventojų paslauga bus teikiama dažniau – nebe kartą per dvejus metus, kaip buvo iki šiol, o kasmet. Be to, nustatyta paprastesnė ir patogesnė žaliųjų atliekų šalinimo tvarka gyventojams, tvarkantiems valstybinę žemę, sakoma pranešime.