Paulius Martinkus palieka Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareigas

Jam pasitraukus bendrovei laikinai vadovaus Elida Drapienė, pirmadienį pranešė VAATC.
P. Martinkus pranešime sakė, jog palikęs VAATC ketina dirbti privačiame sektoriuje.
Laikinąja vadove tapsianti E. Drapienė nuo 2024 metų yra centro valdybos nepriklausoma narė.
Nuo 2023-ųjų ji taip pat priklauso valstybės valdomos elektros ir dujų perdavimo grupės „Epso-G“ antrinės statybos įmonės „Tetas“ valdybai, o pačioje „Epso-G“ beveik ketverius metus dirba projektų vadove, rodo jos paskyra socialiniame tinkle „LinkedIn“.
Pasak pranešimo, nuolatinio VAATC vadovo vieša atranka bus paskelbta artimiausiu metu.
BNS rašė, kad pernai birželį viešąjį konkursą užimti bendrovės direktoriaus pareigas laimėjo įmonei laikinai nuo vasario vadovavęs P. Martinkus. Tuomet jis pakeitė ilgametį VAATC vadovą Tomą Vaitkevičių.
Į regioninę atliekų tvarkymo įmonę atvežamos komunalinės atliekos iš aštuonių savivaldybių: Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Ukmergės, Švenčionių, Šalčininkų bei Širvintų rajonų.
