Pagerbti karo aukų – su raudonais gvazdikais ir Georgijaus juostelėmis

Susibūrę kapinių prieigose, raudonais gvazdikais ar kariavusiųjų portretais nešini ir Georgijaus juostelėmis segintys žmonės žygiavo iki karo aukoms skirto memorialo.

Kaip ir kasmet, į renginį atvyko Rusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalcovas, šįkart jis nešėsi savo motinos ir tėvo portretus.

„Tai man labai brangu, aš jų niekada neišduosiu. Pergalės klausimu niekam neleidžiama perrašinėti istorijos“, – žurnalistams sakė diplomatas.

Karo aukas pagerbė ir Baltarusijos diplomatai.

Žygiuodami žmonės dainavo liaudies dainas, o per ceremoniją prie memorialo nuskambėjo Lietuvos ir Rusijos himnai.

„Tai nėra rusų šventė, ne sovietų šventė – tai šventė dėl pergalės prieš fašizmą, prieš blogį“, – BNS sakė Jelena Butkevičienė, 50 metų grožio salono darbuotoja.

Į minėjimą atvyko ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis, šiuo metu kandidatuojantis prezidento rinkimuose.

„Jeigu kas skaitė (Adolfo Hitlerio) knygą „Mein Kampf“, tai gali sau įsivaizduoti, kas grėsė mums visiems, europiečiams“, – kalbėjo politikas.

Ceremonijoje dalyvavo ir karo veteranai, juo sveikino susirinkę žmonės, dovanojo jiems gėles.

Įtampa dėl datos

Nors Lietuvoje dalis žmonių tradiciškai Antrojo pasaulinio karo karo pabaigą mini gegužės 9 dieną, kasmet šalyje netyla diskusijos, kada reikia tai daryti.

Iškilmingos oficialios šventės gegužės 9-ąją vyksta Rusijoje ir rusų bendruomenėse užsienyje, minint pergalę prieš nacistinę Vokietiją.

Vakarų Europa, įskaitant Lietuvą, karo pabaigą oficialiai paminėjo diena anksčiau, gegužės 8-ąją. Šią dieną 1945 metais Vokietija pasirašė besąlyginį kapituliacijos aktą.

Pergalės dienos minėjimas Lietuvoje kelia papildomą įtampą, nes po karo šalis liko okupuota Sovietų Sąjungos.

Dar nesibaigus minėjimui Antakalnio kapinėse, konservatoriai Laurynas Kasčiūnas ir Audronis Ažubalis prie Rusijos ambasados Vilniuje surengė piketą.

„Karo pabaiga mūsų valstybei atnešė kitą 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją, žudymą ir tremtis, nuo kurių nukentėjo šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų“, – feisbuke parašė A. Ažubalis.

Per piketą Rusija taip pat paragina išduoti šioje šalyje besislapstančius Sausio 13-osios bylos nuteistuosius, nutraukti dalies Ukrainos ir Gruzijos žemių okupaciją.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50-55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų 195 tūkst. žydų per Holokaustą.