Nuo gruodžio keičiami visų sostinės viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai

„Mūsų atliekamos keleivių apklausos rodo, jog viešąjį transportą miestiečius labiausiai skatina rinktis būtent kelionės greitis, pačių transporto priemonių komfortas ir atnaujinimas. Tvarkaraščius peržiūrime nuolat, o nuo gruodžio 1 d. pradedančių galioti tvarkaraščių pokyčius atlikome stebėdami realią viešojo transporto judėjimo situaciją, reisų įveikimo laikus ir pagal tai matydami, kaip galima pagerinti punktualumą, be to, atsižvelgėme ir į pačių gyventojų, įmonių prašymus. Keisdami tvarkaraščius taip pat įvertiname ir kitus faktorius – miesto plėtrą ir dėl to natūraliai kylantį ar kintantį viešojo transporto poreikį, taip pat ir tam tikras sezonines tendencijas, mieste vykstančius renginius, kitus judėjimui įtakos turinčius faktorius. Mūsų tikslas, jog autobuso ar troleibuso stotelėje tektų laukti kuo trumpiau, o į jį įlipęs keleivis savo tikslą pasiektų kuo operatyviau ir komfortiškiau, pati kelionė būtų maloni – kryptingos ir pagrįstos tvarkaraščių korekcijos yra viena priemonių pasiekti šiuos tikslus“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorė Modesta Gusarovienė.

M. Gusarovienė priduria, jog sostinės viešojo transporto atnaujinimas – mieste važiuoja jau virš 300 naujų autobusų ir troleibusų – skatina keleivių srautų augimą. Pavyzdžiui, tuose maršrutuose, kurie 100 proc. atnaujinti ar ženkliai papildyti naujomis transporto priemonėmis, keleivių srautas didėjo nuo 13 iki 20 proc.

Nauji tvarkaraščiai interneto tinklalapyje www.stops.lt skelbiami jau nuo lapkričio 27 d.

Papildomai informuojama, kad nuo gruodžio 1 d. Čigonų stotelės pavadinimas keičiasi į Pameistrių stotelę. Joje kaip įprasta stos 3 maršruto autobusai, vykstantys iš Stoties, Eišiškių plentu, Dilgynės, Salininkų gatve iki Vaidotų.

Informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt, socialiniame tinklalapyje „Facebook“, mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt) bei darbo valandomis teikiama telefonu (8 5) 210 7050. Viešojo transporto eismą realiu laiku keleiviai bet kada gali stebėti apsilankę interneto tinklalapyje www.stops.lt, mobiliuoju telefonu (m.stops.lt) arba mobiliosiose programėlėse „m.Ticket“ ir „Trafi“.