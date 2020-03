Nemokamos ekskursijos Kovo 11-ąją kvies pažinti laisvės miesto istoriją

Ekskursijos prasidės 13 valandą Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo. Kasmet vis didesnio populiarumo sulaukiančios šventinės Kovo 11-osios ekskursijos įvairiomis kalbomis organizuojamos jau trečius metus.

„Tai puiki iniciatyva, kuri ištrauks iš namų daugybę vilniečių ir jų svečių. Žmonės pajus šventę ne tik per TV, bet ir gyvai, kartu bendraujant bei prisimins mūsų istoriją“, – sako gidė Janina Markevič-Ulozienė.

Iš anksto užsiregistravusių ekskursijų dalyvių lauks prasmingos 1,5–2 valandos sostinės senamiestyje: gidai atskleis į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtraukto Vilniaus istorinio centro paslaptis, papasakos apie miesto kūrimąsi, apie įdomias asmenybes, istorinius ir meninius laisvės ženklus ir valstybingumo simbolius ir dar daug negirdėtų faktų ir istorijų.

Ypatingą Lietuvai dieną sostinės gyventojams ir svečiams Vilnius dovanoja net 40 šventinių ekskursijų: 31 – lietuvių kalba, 2 – anglų kalba, 3 – lenkų kalba, 3 – rusų kalba ir 1 – vokiečių kalba:

1. Daugiakultūriškas Vilnius

2. Vilniaus senamiesčio kiemeliai

3. Keistos senojo Vilniaus istorijos

4. Vilniaus senamiesčio aikštės

5. Klasikinis Vilnius

6. Mokslininkų pėdomis po Vilnių

7. Vilniaus moterų takais

8. Знакомство со старым городом Вильнюса

9. Žymių istorinių asmenybių, susijusių su Vilniumi ir Lietuva, meilės istorijos

10. Vilniaus valstybingumo simboliai

11. Senasis Vilnius

12. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius. Poezija kaip pasipriešinimo ir išgyvenimo būdas

13. Pažinkime Vilniaus senamiestį

14. Lietuvos kariuomenė Vilniaus mūruose

15. Protestantiškasis Vilnius

16. Vilniaus žydų gyvensenos paslaptys

17. Vilniaus ir Lietuvos kūrėjai

18. Vilnius Old Town on UNESCO Heritage List

19. Vilniaus legendos

20. Laisvės keliu

21. Vilniaus senamiesčio istorijos ir architektūra

22. Valstybės valdymas

23. Vilniaus senamiestis kitu kampu

24. Masonai, šubravcai ir labdara

25. Tautos, prisidėjusios prie Vilniaus kūrimo

26. Vyriškos Vilniaus istorijos

27. Vilniusser Altstadt

28. Дорогой к независимости

29. Historie ulic starego Wilna

30. Moterys, kurios įtakojo Vilniaus istoriją

31. Wilno – miasto wielonarodowe

32. Radvilos. Giminės istorija ir paveldas Vilniuje

33. Pažintis su kalbančiomis Vilniaus skulptūromis

34. Старый Вильнюс. 30 лет независимости

35. Moterys, turėjusios įtakos valstybingumui

36. Mokslas ir mokslininkai už VU mūrų ribų (XVIII a. II pusė XIX pr.)

37. Vilnių puošiantis rusėnų palikimas

38. Adomo Mickevičiaus pėdomis

39. Old Vilnius creation and development way

40. Historia ukryta w budynkach starego Wilna

Ekskursijų dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiama į pasirinktą ekskursiją užsiregistruoti iš anksto.

Registruojamasi elektroniniu būdu, nuo kovo 6 dienos 12 valandos čia.

Daugiau informacijos apie šventinius Kovo 11-osios renginius rasite čia.