Nemokamas „Žaliosios sostinės“ kalėdinis žygis: atraskite šventinį Vilnių iš naujo

Miestiečiai ir miesto svečiai galės rinktis iš trijų skirtingų maršrutų: 6, 12 ir 18 km. Trumpiausia trasa puikiai tiks šeimoms su vaikais. Maršrutas prasidės „Vilnius Tech“ kiemelyje, Saulėtekio al. 11, šalia Pavilnių regioninio parko. Vėliau žygeiviai nuklys į tylias Antakalnio vietas, kurios dažnai lieka miestiečių nepastebėtos. Taip mėgaujantis lėtu žingsniu ir žiemos tyla bus galima greitai pajusti šventinę nuotaiką.
„Nors atrodo, kad Vilnių pažįstame puikiai, žiemą net ir gerai žinomos vietos atsiskleidžia naujai ir leidžia suprasti, koks mūsų miestas yra žalias ir gyvas. Šis žygis – puiki proga tiek iš naujo atrasti miestą, tiek atsipalaiduoti ir šventinį laikotarpį pasitikti ramesniems, įkvėpus gamtos ramybės ir pasimėgavus judesiu su draugais ar šeima“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Maršrutai pritaikyti visiems žygeiviams, todėl organizatoriai kviečia atkeliauti su šeima, draugais, kolegomis, kaimynais ir, žinoma, keturkojais. Starto ir finišo erdvėje visus pasitiks Kalėdų Senelis, lauks karšta arbata ir užkandžiai, kurie padės kartu sukurti jaukią šventinę nuotaiką. Nepamirškite ir kalėdinių atributų – jie žygį pavers nedidele judesio švente.
Kviečiama į žygį atvykti viešuoju transportu ar pėsčiomis – tai maži žingsniai, kurie ilgainiui prisideda prie žalesnio miesto.
Žygį organizuoja „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ kartu su žygių organizatoriais „Trenkturas“. Vietų skaičius yra ribotas, todėl kviečiama registruotis iš anksto: www.trenkturas.lt.
