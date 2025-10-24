Mirė 43-ejų politikė: paskelbė atsisveikinimo detales

„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome Editos Šiško (1982.09.15–2025.10.23). Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, draugams, kolegoms. Tegul prisiminimų šiluma lydi Jus šią sunkią akimirką“, – penktadienį paskelbė Laidojimo paslaugų centras.
Su velione atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Grigiškių padalinyje, Kovo 11-osios g. 36, Vilniuje, šarvojimo salėje:
spalio 25 d., šeštadienį, 16–24 val.;
spalio 26 d., sekmadienį, 8.30–14 val.
Šv. Mišios už E. Šiško sielą bus aukojamos Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje spalio 25 d., šeštadienį, 18 val. Laidojama Dėdeliškių kapinėse.
„Prisiminkime Editos kelią čia, žemėje, šviesiais prisiminimais, palydėkime jos sielą malda ir žvakelės liepsnele“, – rašė Laidojimo paslaugų centras.
Apie tai, kad E. Šiško mirė po sunkios ligos, ketvirtadienį pranešė LLRA-KŠS lyderis Valdemaras Tomaševskis.
„E. Šiško prisimins kaip be galo šiltą, labai nuoširdų, visada besišypsantį, spinduliuojantį pozityvia energija žmogų“, – teigė V. Tomaševskis.
Anot politiko, aktyvios Lietuvos lenkų bendruomenės narės, kuri visa širdimi buvo atsidavusi lenkų kultūros puoselėjimui ir skatinimui Vilniaus krašte, gedi vyras Denisas, sūnus Martin ir dukra Karina.
E. Šiško gimė 1982 m. rugsėjo 15 d. Grigiškėse, patriotiškoje Irenos ir Antonio Mielko šeimoje. Edita buvo pirmosios Grigiškių vidurinės mokyklos laidos lenkų ugdomąja kalba absolventė. Bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Vilniaus Mykolo Romerio universitete.
Edita Šiško buvo ilgametė LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos narė ir atsakingoji sekretorė. „Tūkstančių rinkėjų valia ji dvi kadencijas ėjo Vilniaus miesto tarybos narės pareigas“, – užuojautoje skelbė V. Tomaševskis.
Teigiama, kad iki pat savo gyvenimo pabaigos E. Šiško neapleido Lietuvos lenkų sąjungos Grigiškių ratelio pirmininkės ir lenkų vokalinio ansamblio „Grzegorzanie“ narės veiklų. Ji aktyviai dalyvavo organizuojant daugelį Lietuvos lenkų projektų ir renginių, ilgą laiką buvo Turistinio Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos šeimų sąskrydžio Bieliškėse direktore.
