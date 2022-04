Minimas TSPMI 30-metis, prasideda Politologų dienų savaitė

„Savaitės metu jūsų laukia instituto studentų bei administracijos organizuojami renginiai, diskusijos, protmūšiai, krepšinio varžybos bei uždaromasis vakaras kultūros bare „Kablys + Kultūra“, – rašoma pranešime.

Pirmadienį numatyta VU bibliotekoje atidaryti parodą „We are. We were. And we will be. And so will Ukraine“ („Mes esame, buvom ir būsime. Bus ir Ukraina“).

Antradienį numatytos krepšinio varžybos, trečiadienį – politologų dienų protmūšis.

Taip pat numatyta ir diskusijų, o uždaromasis renginys vyks penktadienį.

VU TSPMI įsteigtas 1992 metais, per metus iki šiol institutas tapo prestižine įstaiga, kurioje mokoma politikos mokslų.