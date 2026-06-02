Kyjive sparčiai įgyvendinamas Vilniaus remiamas parko ir pėsčiųjų tilto projektas

Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tikslinio įnašo į Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą, o jo įgyvendinimą administruoja Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras (CPVA). Naujasis parkas ir pėsčiųjų tiltas kuriami kaip Vilniaus dovana Kyjivui, simbolizuojanti Lietuvos sostinės gyventojų solidarumą su Ukraina ir jos žmonėmis.
„Naujasis pėsčiųjų tiltas, įkvėptas Vilniuje esančio Karaliaus Mindaugo tilto, kartu su viešąja erdve taps ne tik svarbia Kyjivo infrastruktūros dalimi, bet ir ilgalaikės Vilniaus bei Kyjivo draugystės simboliu. Šis projektas įprasmina Lietuvos sostinės paramą Ukrainai ir primena, kad net sudėtingiausios aplinkybės nesusilpnino, o atvirkščiai – sustiprino mūsų miestus jungiančius tvirtus partnerystės ir solidarumo ryšius“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Vizito metu CPVA komanda susitiko su Kyjivo meru V. Klyčko ir apžiūrėjo statybų aikštelę bei įvertino darbų pažangą. Kyjivo meras pabrėžė, kad projektas turės ne tik praktinę, bet ir svarbią simbolinę reikšmę miestui bei taps nauju traukos centru sostinės gyventojams ir svečiams.
„Esame dėkingi už finansavimą ir paramą mūsų draugams Lietuvoje, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu yra kartu su Ukraina. Ši parama yra itin svarbi, nes vienybė yra mūsų stiprybė ir tik kartu mes tampame stipresni. Šis tiltas turi gilią simbolinę prasmę – jis jungia du krantus. Šiuo atveju jis sujungia Lietuvą ir Ukrainą. Tai labai simbolinis projektas“, – sakė V. Klyčko.
„Naujos viešosios infrastruktūros statyba sostinėje, kasdien patiriančioje oro antpuolius ir atakas, – tikrai nepaprastas pasiekimas. Susitikimo metu Kyjivo meras Vitalijus Kličko pasakojo, kad miesto gyventojai vidutiniškai vieną mėnesį per metus praleidžia slėptuvėse. Tai – viena iš priežasčių, kodėl šis projektas yra toks svarbus: be simbolinės vertės, tiltas ir aplinkinė žalioji zona suteiks Kyjivo gyventojams labai reikalingą poilsio erdvę, primenančią, kad miestas ne tik išgyvena, bet ir toliau gyvena. Tikimės, jog projektą pavyks užbaigti jau šią vasarą“, – sakė Eglė Uleckienė, Lietuvos tarptautinių partnerysčių centro Ukrainos atsigavimo ir taikos investicijų departamento (CPVA) direktorė.