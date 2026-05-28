Kaimynų diena Vilniuje suburs gyventojus jaukiam vakarui po atviru dangumi

„Pernai pirmą kartą Vilniuje surengta „Kaimynų diena“ pamažu tampa gražia miesto tradicija. Gyventojai džiaugėsi turėję progą sustoti, artimiau pabendrauti su šalia gyvenančiais žmonėmis ir bent vakarui atsitraukti nuo greitos bei atsakomybių kupinos kasdienybės. Matydamos, kaip stipriai žmonėms trūksta tokių gyvų susitikimų, šiemet seniūnijos ir bendruomenės į šventės organizavimą įsitraukė dar aktyviau, todėl gegužės 29-ąją Vilniaus kiemai, parkai ir viešosios erdvės vėl prisipildys pokalbių, šypsenų ir bendrystės“, – sakė projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Skirtingi Vilniaus rajonai turės unikalią programą
Šiemet „Kaimynų diena“ skirtinguose Vilniaus rajonuose įgaus vis kitą nuotaiką. Vienur gyventojai bursis jaukioms vakarienėms po atviru dangumi, kitur lauks koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai.
Antakalnyje kaimynai bursis „Miesto laboratorijoje“ (Antakalnio g. 17-13, 17–21 val.), kur jų lauks žongliravimo ir milžiniškų muilo burbulų dirbtuvės, lietuviškų vilkelių arena, veiks fotobūdelė, o vakarą vainikuos gyvos muzikos koncertas – nuo 20 val. gros grupė „Parranda Polar“.
Fabijoniškėse šventė vyks prie seniūnijos (S. Stanevičiaus g. 24, 17–20 val.) – gyventojai bursis prie bendro stalo, dalyvaus viktorinoje apie rajoną, norintys galės išbandyti jėgas šaškių turnyre, taip pat lauks veiklos vaikams ir muzikinė programa.
Grigiškėse Kaimynų diena vyks Kovo 11-osios g. 36 (19–21 val.) – gyventojai kviečiami į „Rožinę kaimynų vakarienę“ po atviru dangumi, kur skambės fortepijono muzika, vyks kūrybinės veiklos. Organizatoriai ragina nepamiršti rožinių akcentų.
Justiniškėse šventė vyks Sigito Gedos alėjoje (šalia Taikos g. 60, 17–21 val.). Susirinkusiųjų čia lauks viktorina, pramogos vaikams, animatoriai ir gyvo garso koncertas.
Karoliniškėse bendruomenė susitiks žaliojoje erdvėje prie I. Šimulionio g. 5 (18–21 val.), kur netruks kūrybinių veiklų – vyks muilo burbulų dirbtuvės, lietuviškų vilkelių kautynės ir koncertinė programa, skirta Karoliniškių 50-mečiui.
Lazdynuose Šeimų parke (Architektų g. 152, 17–21 val.) vyks aktyvios lauko veiklos, edukacijos, vaikų zona, sportiniai žaidimai ir muzikinė programa su atlikėja Agnieška.
Naujamiestyje Amatų skvere (Naugarduko g. 50B, 17–20 val.) kaimynai kviečiami į bendrus šokius, aitvarų dirbtuves, „gyvo pokalbio“ zoną ir VR edukaciją „Žalioji misija“.
Pašilaičiuose Perkūno skvere (Perkūnkiemio g. 53, 18–21 val.) pirmą kartą organizuojama „Kaimynų diena“ suburs bendruomenes, vietos iniciatyvas ir verslus – vyks „Atviro mikrofono valanda“, koncertuos „Belkin&Sochin Duo“ ir Vladas Bagdonas.
Pilaitėje Varnės parke (18–21 val.) lauks bendras vaišių stalas, pramogos vaikams, sportiniai žaidimai, jaunųjų pilaitiškių pasirodymai ir muzikinė vakaro programa.
Rasose Birbynių regykloje (Birbynių g. 22, 17–21 val.) Kaimynų diena primins senąsias gegužines – vyks žvakių, atvirukų ir aitvarų dirbtuvės, bendruomenės vaišės, o viso vakaro metu šventinę nuotaiką kurs folkloro grupė „Ratilai“ ir Dranseikių kapela.
Šeškinėje Saulės alėjoje (greta Dūkštų g. 30, 17–20 val.) gyventojai bursis bendruomeniškai vakarienei – lauks edukacijos, aitvarų dirbtuvės, šeimų veiklos ir muzikinė programa su Giedriumi Leškevičiumi.
Šnipiškėse Šnipiškių aikštėje (Kintų g. 8, 17–21 val.) vyks kūrybinės dirbtuvės, bendruomenės apdovanojimai, edukacijos ir vietos organizacijų pasirodymai.
Vilkpėdėje skvere prie lopšelio-darželio „Aušrelė“ (17–21 val.) vyks kūrybinės veiklos, bendruomenės apdovanojimai ir jaukus vakaras su kaimynais.
Žvėryne prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką (Treniotos g. 48, 17–20 val.) lauks veiklos šeimoms, sportiniai žaidimai, bendruomenės pagerbimas ir koncertas – gros „Poliarizuoti stiklai“.
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