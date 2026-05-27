Įteikti tradiciniai „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimai

„Gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos srities specialistų darbas dažnai netelpa į pareigų aprašymus, darbo valandas ar profesinius titulus ir kasdien reikalauja didžiulės kantrybės, stiprybės bei žmogiškumo. Nesumeluosiu sakydamas, kad tam tikrais atvejais būtent medikų balsas, jų vidinė ramybė, gebėjimas išklausyti tampa tuo, kas gydo ne mažiau nei vaistai ar procedūros. Jokia sveikatos sistema negali veikti be žmonių – kiekvienas, pasirinkęs mediko kelią, turi jausti besąlygišką Vilniaus palaikymą. Todėl miesto pareiga yra ne tik padėkoti, bet ir toliau užtikrinti sąlygas, kad galėtumėte savo darbą atlikti oriai, saugiai ir kokybiškai. Ačiū jums visų vilniečių vardu“, – susirinkusius sveikino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Sveikatos sistemą kuria ne vien žinios, metodikos ar technologijos. Ją kuria žmonės — tie, kurie rūpinasi vieni kitais ir net didžiausio nuovargio ar įtampos akimirkomis nepameta žmogiškumo. Labai gera žinoti, kad Vilniuje tokių žmonių išties turime daug. Šiandien dėkojame tiems, kurie nebijo didelių profesinių tikslų ir turi daug energijos jų siekti. Tiems, kurie šalia kompetencijos išsaugo jautrumą pacientui, pagarbą kolegai ir gebėjimą pastebėti žmogų tada, kai jam sunkiausia. Šie apdovanojimai yra ir savivaldybės įvertinimas, ir kolegų pasitikėjimo ženklas. Jie skirti žmonėms, į kuriuos lygiuojamasi, kurių prašoma patarimo ar pagalbos, kuriais pasitikima ne dėl pareigų, o dėl to, kaip jie bendrauja ir elgiasi su kitais“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
„Auksinės mediko širdies“ miniatiūromis ir Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkomis apdovanoti 10 sostinėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.
Metų gydytojai – profesionalumo ir empatijos pavyzdys
„Auksinė mediko širdis“ įteikta Šeškinės poliklinikos šeimos gydytojui Jaroslavui Šturo už išskirtinį atsidavimą pacientams, aktyvią prevencinių programų ir vakcinacijos veiklą, rūpestingą darbą su įvairaus amžiaus pacientais, pagarbų ir empatišką bendravimą bei gebėjimą net sudėtingomis sąlygomis išlaikyti profesionalumą ir žmogiškumą.
Apdovanojimu taip pat įvertintas Naujosios Vilnios poliklinikos gydytojas ortopedas traumatologas Raimundas Lapėnas – už profesionalumą, atsakingą požiūrį į pacientų sveikatą, šiuolaikinių gydymo metodų taikymą, nuoširdų rūpestį pacientais bei reikšmingą indėlį gerinant ortopedijos ir traumatologijos paslaugų kokybę.
Paklaustas, kaip taip pavyksta, kad neturi nei vieno blogo pacientų atsiliepimo, R. Lapėnas atviras: „Kiekvienam gydytojui svarbu turėti du dalykas – vidinę šilumą ir atvirumą, o kitus du – abejingumą ir kilnumą – užmiršti.“
„Auksinė mediko širdis“ įteikta ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojui ortopedui traumatologui Petrui Butėnui. Gydytojas įvertintas už profesionalumą, atsakingą ir precizišką darbą gydant sudėtingas traumas, pažangių ortopedijos ir traumatologijos metodų taikymą, empatiją pacientams bei ilgametį indėlį ugdant jaunuosius specialistus ir gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
Apdovanojimas skirtas ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojai otorinolaringologei Irinai Arechvo už pažangių gydymo metodų diegimą, inovatyvių diagnostikos ir gydymo sprendimų taikymą, reikšmingą indėlį į klausos atkūrimo sritį bei atsidavimą pacientų gerovei, vystant mokslinę veiklą ir stiprinant visuomenės sveikatos raštingumą.
„Ausies chirurgija, neabejotinai, yra menas. Dažnai mėgstu sakyti, kokie gražūs, estetiški esame viduje, o atlikdama operacijas tai matau iš labai arti. Atkurti klausą yra sudėtingas, tačiau labai estetiškai jautrus darbas“, – atsiimdama apdovanojimą sakė I. Arechvo.
Metų slaugytojai – profesionalumo, lyderystės ir rūpesčio žmonėmis ambasadoriai
Už profesionalumą, atsakingą slaugos komandos koordinavimą, lyderystę užtikrinant aukštą slaugos paslaugų kokybę, kolegų profesinį ugdymą bei nuoširdų rūpestį pacientų saugumu ir gerove apdovanojimu įvertinta Antakalnio poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja Ana Ivanovskienė.
Atsiimdama apdovanojimą A. Ivanovskienė atviravo, kad, nors jos atliekamo darbo kiti negalėtų pavadinti lengvu, tačiau būtent tai jai suteikia jėgų.
„Auksinė mediko širdis“ įteikta ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytojai Violetai Gudelienei už ilgametį ir pasiaukojantį darbą slaugos srityje, profesionalumą atliekant sudėtingas dializės procedūras, atsakingą pacientų priežiūrą bei nuoširdų rūpestį pacientų sveikata ir emocine gerove.
Apdovanojimu taip pat pagerbta Šeškinės poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja Irina Vorobjova – už lyderystę vadovaujant vienam didžiausių poliklinikos skyrių, inovatyvių sveikatos priežiūros sprendimų įgyvendinimą, reikšmingą indėlį vystant geriatrijos ir prevencines paslaugas, pasiaukojantį darbą pandemijos metu bei nuolatinį atsidavimą slaugos profesijai ir pacientų gerovei.
Metų sveikatos apsaugos darbuotojai – kuriantys stipresnę sveikatos sistemą
„Auksine mediko širdimi“ apdovanota Antakalnio poliklinikos registratūros koordinatorė Edita Balčiūtė už lyderystę modernizuojant pacientų aptarnavimo procesus, aukštų aptarnavimo standartų diegimą, efektyvų komandos telkimą bei reikšmingą indėlį kuriant pacientams draugišką, profesionalią ir kokybišką registratūros veiklą.
Paklausus, kokios yra pagrindinės vertybės, padedančios šiame darbe, E. Balčiūtė sako: „Jokios paslapties nėra – reikia mylėti kitą žmogų ir tuomet viskas klosis sklandžiai. Žinoma, darbe neišsiversčiau ir be stipraus vadovų palaikymo bei visos komandos užnugario.“
Apdovanojimas įteiktas ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės kineziterapeutui Simonui Paužuoliui už profesionalumą, atsakingą ir kryptingą darbą atkuriant pacientų judėjimo funkcijas, gebėjimą motyvuoti pacientus siekti ilgalaikių gydymo rezultatų bei nuolatinį profesinį tobulėjimą stiprinant sveikatos sistemos pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
Apdovanojimų svečiams primindamas apie elgesį ekstremalių situacijų metu, S. Paužuolis pažymėjo, kad tokiais momentais itin svarbu nepasimesti, laikytis rekomendacijų ir išlikti ramiems.
Už profesionalumą, reikšmingą indėlį stiprinant visuomenės sveikatą, aktyvų visuomenės švietimą, sveikos gyvensenos skatinimą bei nuoširdų darbą žmonių gerovės labui apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ stebėsenos koordinatorė Žydra Ikamienė.
Atsiimdama apdovanojimą Ž. Ikamienė visiems priminė, kad kokybiško gyvenimo pagrindas – 8 val. miego kasnakt.
„Auksinės mediko širdies“ apdovanojimai surengti jau 18-ą kartą. Nuo 2006 metų apdovanojimai įteikti daugiau nei 150 vilniečių sveikata ir gera savijauta besirūpinančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.
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