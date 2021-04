Istorinis ketvirtis Vilniaus būsto rinkoje – skaičiai atitinka galimybes, bet tolimesnis augimas būtų rizikingas

„Citus“ analitikų išankstiniu skaičiavimu, ketvirtis baigėsi – jau banaliai dar vienu – rekordiniu mėnesiu. Kovą sostinės pirminėje būsto rinkoje rezervuoti net 966 nauji butai ir kotedžai, o per visą pirmąjį ketvirtį – net 2 446. Tai yra beveik 60 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai (1 546) ir 24 proc. daugiau nei per tris paskutinius 2020 m. mėnesius (1 970). Na, o pernai kovą, kai prasidėjo karantinas ir rinka sustojo, rezervuota beveik 3,5 karto mažiau nei per kovo mėnesį šiemet – 291 būstas.

Ekonominės klasės būstų pardavimai, lyginant su rezultatais prieš metus, išaugo 50 proc., „liukso“ klasėje – 42 proc., vidutinėje – net 79 proc., o prestižinėje susitraukė 5 proc.

Vilniuje per mėnesį parduotas visas Kauno „sandėlis“. Ir dar 10 būstų „viršaus“

„Tokie skaičiai rinkoje ir stebina bei džiugina, ir signalizuoja raudonomis šviesomis“, – sako nekilnojamojo turto projektų valdymo įmonės „Citus“ investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. „Iš vienos pusės, jau kurį laiką kalbame, kad Vilniaus būsto rinkos talpa yra didesnė nei iki šiol buvo manoma: lyginant su panašiais pagal daugelį faktorių Lenkijos miestais – Krokuva, Poznane, Vroclavu – ar Suomijos sostine Helsinkiu, tai yra 800–1000 rezervacijų per mėnesį yra normalus skaičius. Jis atitinka paties miesto ir pragyvenimo lygio jame augimą“.

Šarūnas Tarutis, „Citus“ nuotr.

Iš kitos pusės, sako ekspertas, svarbu, ar rinka yra tvari ir pastovi – brandi. Jo teigimu, tokias naujo būsto pardavimų apimtis Lietuvos sostinė pasiekė vos per kelis mėnesius. Jei augimas taps nuosaikus rinkos aktyvumas išliks dabartiniame lygyje pusę metų ir ilgiau, situacija ims stabilizuotis: sandėlis augs ir kainų šuoliai sumažės. Tačiau, jei augimas išliks toks pats stiprus, rinka ims kaisti.

„Tokiam pirkėjų aktyvumui yra daugybė paaiškinimų, tačiau vienas svarbiausių – staigaus kainų augimo ir pasirinkimo mažėjimo išprovokuotas stiprus spaudimas greičiau priimti sprendimą įsigyti būstą. Gaunasi užburtas ratas, nes dėl paklausos toliau auga kainos, o pasiūla nespėja su pirkėjų padiktuotu tempu. Tai yra rizika patekti į burbulą“, – neslepia Š. Tarutis.

Kovo mėnesio pabaigoje būstų „sandėlį“ (pasiūlą) Vilniuje sudarė 4 381 būstas – beveik penktadaliu mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Tokiu tempu kaip iki šiol šiemet, visas „sandėlis“ būtų išpirktas per mažiau nei pusmetį.

Labiausiai paklausa sumažėjo prestižinėje klasėje, kur mažėjo ir pardavimai – čia sandėlį kovo gale sudarė 331 būstai. Taip pat susitraukė „liukso“ klasės pasiūla, joje 518 būstų, o vidutinėje klasėje, labiausiai auginusioje pardavimus net padidėjo – pirkėjams siūloma daugiau nei ekonominės klasės būstų – 1 784.

Per metus ekonominės klasės būstų pasirinkimo galimybės sumažėjo 11 proc., iki 1 780. Tačiau taip augant pardavimams šiame segmente situacija yra gan sudėtinga. Iš kitos pusės, augantį pragyvenimo lygį Vilniuje rodo ir tai, kad ir paklausa, ir pasiūla vidutinė klasė, faktiškai jau pasivijo ekonominę.

„Citus“ kovo mėnesį taip pat pasiekė geriausią istorijoje rezultatą – įmonės valdomuose projektuose Vilniuje ir Kaune rezervuoti 75 butai ir kotedžai (Vilniuje – 52, Kaune – 23). Per ketvirtį gyventojus surado net 186 būstai. Tai – taip pat geriausias ketvirčio rezultatas. Pernai per ketvirtį „Citus“ valdomuose projektuose rezervuoti 49, o 2019 m. – 175 būstai.

Kaune rezultatas auga, bet rinka vis dar rami

Antrajame pagal dydį Lietuvos mieste kovą rezervuoti 124 būstai. Tai daugiau nei dvigubai geresnis rezultatas nei per tą patį mėnesį prieš metus. Anksčiau tarp Vilniaus ir Kauno pirminių rinkų „talpos“ (vidutinio naujų būstų pardavimų greičio per mėnesį) buvęs 5–6 kartų skirtumas praėjusį mėnesį išsipūtė iki beveik 8.

Per ketvirtį laikinojoje sostinėje plėtotojai būsimiems gyventojams perleido 305 naujus butus ir kotedžus – pernai jų tebuvo 193 arba 58 proc. mažiau. Tiesa, per paskutinįjį 2020 m. ketvirtį rezultatas buvo kiek aukštesnis – 336 rezervacijos.

Per metus Kaune pasirinkimas taip pat sumažėjo: 2020 m. kovo gale „sandėlyje“ fiksuota 1 020 naujų būstų, šiemet – 956, mažiau nei Vilniuje parduota vien per kovą. Tokio dydžio pasiūlą Kaune realizuoti reikėtų 9,5 mėnesio – bene dvigubai ilgiau nei sostinėje.

Skaičiai ir faktai

• Naujų būstų (butų ir kotedžų) rezervacijų skaičius Vilniuje: per 2021 m. kovo mėn. – 966; per 2021 m. I ketv. – 2 446; per 2020 m. kovo mėn. – 291; per 2020 m. I ketv. – 1 546; per 2020 m. IV ketv. – 1 970 („Citus“duom.);

• Naujų būstų (butų ir kotedžų) rezervacijų skaičius Kaune: per 2021 m. kovo mėn. – 124; per 2021 m. I ketv. – 305; per 2020 m. kovo mėn. – 54; per 2020 m. I ketv. – 193; per 2020 m. IV ketv. – 336 („Citus“ duom.);

• Rezervacijų skaičius (butų ir kotedžų) „Citus“ valdomuose projektuose: per 2021 m. kovo mėn. – 75 (Vilniuje – 52, Kaune – 23); per 2021 m. I ketv. – 186 („Citus“ duom.);

• Pasiūlos dydis (butų ir kotedžų) Vilniaus pirminėje rinkoje laikotarpio pabaigoje: 2021 m. kovo pab. – 4 381; 2020 m. kovo pab. – 5 329 („Citus“ duom.);

• Pasiūlos dydis (butų ir kotedžų) Kauno pirminėje rinkoje laikotarpio pabaigoje: 2021 m. kovo pab. – 956; 2020 m. kovo pab. – 1 020 („Citus“ duom.).