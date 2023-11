Drama dėl vamzdžių – nuo smarvės iki smurto

Vilnietė Meilė Pocienė į bendrabučio tipo daugiabutį Antakalnyje atsikraustė prieš kelerius metus, tačiau moteris bendromis erdvėmis nesinaudoja, turi savo. Buvusi medikė sako atsidūrusi nepavydėtinoje situacijoje. Name, anot jos, vyksta savavališki darbai – tiesiami vamzdžiai. Negana to, darbai atliekami nekokybiškai, dėl to dažnai įvyksta avarijos, praneša LNK.