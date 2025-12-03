 Dėl kontrabandinių balionų antrą kartą per vakarą apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto

Dėl kontrabandinių balionų antrą kartą per vakarą apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto (Atnaujinta)

2025-12-03 20:11
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės trečiadienio vakarą antrą kartą apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, pranešė įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU).

Dėl kontrabandinių balionų antrą kartą per vakarą apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto
Dėl kontrabandinių balionų antrą kartą per vakarą apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto uždaryta nuo 22.24 iki 1.20 valandos“, – teigiama pranešime.

„Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu“, – priduria įmonė.

Oro erdvės ribojimai anksčiau trečiadienį buvo įvesti nuo 19.36 val. ir panaikinti 21.06 valandą.

Keleivių prašoma sekti oro uosto ir skrydžių operatorių informaciją.

Atnaujintą informaciją apie skrydžius galima rasti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje www.vno.lt.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, per spalį–lapkritį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės, įskaitant pastaruosius skrydžių sustabdymus, iš viso apribota 15 kartų.

Vieną kartą oro erdvė buvo apribota ir virš Kauno oro uosto.

Per šį laikotarpį paveikta beveik 320 skrydžių, daugiau nei 45 tūkst. keleivių. Oro uostų skaičiavimu, paveiktų keleivių skaičius sudaro apie 5 proc. visų keleivių skaičiaus, kurie per pastaruosius du mėnesius buvo aptarnauti sostinės oro uoste.

„Visa atsakomybė dėl aviacijos trikdymo bei kitos Lietuvos gyventojams, lėktuvų keleiviams ir šalies verslui daromos žalos tenka išskirtinai lukašenkos režimui“, – teigia NKVC.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
atnaujino darbą
kontrabandiniai balionai
sustabdytas orlaivių eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Gal
reikėtų prašyti Dievo, kad nusuktų vėją priešinga kryptimi ir baigtųsi problema...
0
0
O Ruginiene
vis dar rugiuose laksto laisvu nuo grybo pjaustymo laiku?
0
0
Rikis
Nesugeba ar nenori mūsų valdžia sugaudyti Lietuvos kontrabandininkus, kai jų cigaretės ant žemės su balionais nusileidžia??? Matyt nenori. Matyt gauna otkatus. Na tai uždarykit tą Vilniaus oro uostą, kiek galima tyčiotis iš žmonių. Nevykėlių valdžia, pypt pypt. Beje, balionai lėktuvams netrukdo.
2
0
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų