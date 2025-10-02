Dėl kiaulių maro – milijoniniai nuostoliai

Dėl afrikinio kiaulių maro Vilniaus rajone esančiame ūkyje teks sunaikinti 19 tūkst. kiaulių.
„Nuo 2022 metų tokių protrūkių neturėjome. Jis buvo labai netikėtas, nes afrikinis kiaulių maras yra sezoninė liga“, – teigė VMVT direktorės pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Kaip liga pateko į ūkį, kol kas neaišku. Be to, ji gali išplisti ne tik per tiesioginį kontaktą, bet ir per pašarus ar graužikus.
Šis ūkis laikytas pavyzdiniu, nes iki šiol atitiko visus saugumo reikalavimus. Tačiau dabar jame milijoniniai nuostoliai – protrūkis kainuos apie 3 mln. eurų. Tiesa, juos padengs valstybė arba, kitaip tariant, mokesčių mokėtojai. Tuo tarpu kiaulių augintojai sako, kad to būtų galima išvengti, tačiau valdžia šios problemos spręsti nesiima.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pirmas afrikinio kiaulių maro atvejis užfiksuotas dar prieš vienuolika metų.
„Iš Aplinkos ministerijos yra atmestinas požiūris, problema ignoruojama. Sako, kad tai yra tiesiog liga, o veterinarai turėtų išgydyti šernus. Medžioklės ūkį reguliuoja Aplinkos apsaugos ministerija. Ir kadangi keičiasi ministrai, viceministrai, vyksta chaosas“, – aiškino Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas.
„Netiesioginiai nuostoliai ūkiui bus darbuotojams“, – kalbėjo P. Bušauskas.
Pašnekovų teigimu, ūkis galės ne mažiau kaip po pusės metų svarstyti apie tai, kaip atsigauti po protrūkio. Jei, esą, pajėgs atsikelti po ekonominio smūgio.
Nereikia bijoti valgyti kiaulienos.
Šis verslas gyvuoja jau 26 metus, tačiau ūkio savininkas sako, kad toks sukrėtimas vyksta pirmą kartą.
„Neplanuojame uždaryti. Jei gausime kažkokią kompensaciją, bandysime gyventi toliau. Darbuotojų yra apie 80, bet čia jau kita problema, dabar svarbiausia – sutvarkyti gyvulius“, – komentavo „Cestos maisto“ vadovas Gintautas Repčys.
Tiesa, perkantiems kiaulieną baimintis nėra ko. Esą dėl afrikinio kiaulių maro produkcijos nereikės išimti.
„Vartotojai turi žinoti, kad afrikinis kiaulių maras niekaip neveikia žmogaus, nes žmogus neserga šia liga. Nereikia bijoti valgyti kiaulienos“, – tikino A. Baravykas.
Mėsos kainai tai taip pat įtakos neturės. Tačiau, jei trumpuoju laikotarpiu pasiūla sumažės, lentynas užpildys įvežtinė kiauliena.
„Kiauliena iš Europos yra neįleidžiama į Kiniją dėl muitų“, – aiškino A. Baravykas.
Tiesa, parduotuvių lentynose gali atsirasti daugiau kiaulienos iš Ispanijos, Portugalijos ar net Belgijos.
