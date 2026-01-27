 Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines

2026-01-27 18:15
BNS inf.

Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines, antradienį pranešė gydymo įstaiga.

„Šiuo metu Santaros klinikų terapijos skyriuose (vidaus ligų, endokrinologijos, pulmonologijos, reumatologijos, nefrologijos, neurologijos, hepatologijos ir gastroenterologijos, infekcinių ligų ir kt.) lovų užimtumas yra labai didelis – siekia apie 98 proc.“, – socialiniuose tinkluose pranešė Santaros klinikos.

Pasak įstaigos, tai reiškia, kad teikdamos paslaugas klinikos pirmiausia sieks užtikrinti sudėtingiausių paslaugų prieinamumą.

„Pacientams, kurie atvyks į Santaros klinikas ir kuriems reikės skubios pagalbos, ji bus suteikta. Tačiau jeigu paaiškės, kad reikalingas gydymas stacionare ir jis priskiriamas II lygio paslaugoms, pacientai bus nukreipiami gydytis į kitas Vilniaus regiono ligonines“, – rašoma pranešime.

Anot Santaros klinikų, tokia tvarka galios iki penktadienio – sausio 30 dienos.

