Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines

„Šiuo metu Santaros klinikų terapijos skyriuose (vidaus ligų, endokrinologijos, pulmonologijos, reumatologijos, nefrologijos, neurologijos, hepatologijos ir gastroenterologijos, infekcinių ligų ir kt.) lovų užimtumas yra labai didelis – siekia apie 98 proc.“, – socialiniuose tinkluose pranešė Santaros klinikos.
Pasak įstaigos, tai reiškia, kad teikdamos paslaugas klinikos pirmiausia sieks užtikrinti sudėtingiausių paslaugų prieinamumą.
„Pacientams, kurie atvyks į Santaros klinikas ir kuriems reikės skubios pagalbos, ji bus suteikta. Tačiau jeigu paaiškės, kad reikalingas gydymas stacionare ir jis priskiriamas II lygio paslaugoms, pacientai bus nukreipiami gydytis į kitas Vilniaus regiono ligonines“, – rašoma pranešime.
Anot Santaros klinikų, tokia tvarka galios iki penktadienio – sausio 30 dienos.
