Darbuotojams papuoštas, bet ir miestiečių pamėgtas: šventinis troleibusas kviečia dar kartą

„Šį troleibusą išskirtinai puošėme savo darbuotojams – kaip padėką už jų kasdienį darbą ir rūpestį keliaujančiu Vilniumi. Paskelbus apie galimybę jį aplankyti ir miesto svečiams, sulaukėme didelio susidomėjimo. Todėl atveriame parko vartus dar vieną dieną, kad visi norintys galėtų įsiamžinti prie šios išskirtinės kalėdinės eglutės – troleibuso“, – sakė „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.
Papildomas lankymo laikas įsilieja į sostinėje švenčiamą Vilniaus kalėdiškiausią dieną, kuri šiemet kviečia trumpam sugrįžti į vaikystės Kalėdas. Tądien vilniečiai ir miesto svečiai galės papildyti savo šventinių įspūdžių maršrutą – užsukti į Antakalnio troleibusų parką, kur jų lauks šventiškai sužibęs retro troleibusas, jau tapęs tikra miesto legenda ir viena patraukliausių šio sezono vietų fotosesijoms.
Lankytojai bus priimami gruodžio 13 d., nuo 16 iki 19 val., Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15. Apsilankymas nemokamas, tačiau dėl riboto lankytojų skaičiaus būtina išankstinė registracija.
Registracija čia.
