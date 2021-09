„Citus“ neria į dar vieną aktyvios plėtros sūkurį: sostinės Kareivių gatvėje – naujas projektas

Didžiąją dalį, apie 25 tūkst. kv. m ploto užims gyvenamosios paskirties pastatai, kuriuose planuojama 500 butų. Dar 10 tūkst. kv. m ploto bus skirta dviem administracinės paskirties verslo centrams. Numatoma daug dėmesio skirti viešosioms erdvėms ir rekreacinės paskirties sprendiniams, prie kurių šiuo metu dirba „Citus“ komanda.

Projektą numatoma plėtoti šešiais etapais: gyvenamieji pastatai bus statomi keturiais etapais, administracinės paskirties – dviem. Pirmuosius abiejų projekto dalių statybos darbus ketinama pradėti 2022 m. antroje pusėje.

Pagal Vilniaus mieste tokio dydžio projektams taikomą reikalavimą skelbti architektūrinius konkursus. „Citus“ artimiausiu metu į konkursą taip pat pakvies žinomiausias ir labiausiai patyrusias architektų komandas. Nugalėtoją išrinkti planuojama iki metų pabaigos.

„Teigiamai vertiname sostinės savivaldybės siekį užtikrinti architektūros kokybę ir urbanistinę dermę, ypač tokioje vietoje, kaip Verkių ir Žirmūnų sankirta. Čia atsilaisvina daug patrauklių teritorijų, kurios anksčiau buvo „okupuotos“ techninės bei pramoninės paskirties objektų. Lokacija yra netoli centro ir vadinamosios CBD (angl. Central Business District), o kitoje pusėje ribojasi su Neries pakrante išsitęsusia Verkių seniūnija – svarbia Vilniaus gamtinio karkaso dalimi ir viena žaliausių miesto vietų. Šiaurės miestelyje bei Šnipiškėse urbanistinė aplinka yra pakankamai brandi, čia labai išplėtota infrastruktūra, todėl ir mūsų būsimo projekto vietoje siekiame aukštos pridėtinės vertės sprendinių miestui ir gyventojams, kurie sunkiai įsivaizduojami be profesionalaus ir tvaraus požiūrio į architektūrą. Kol kas dar liko daug kūrybinių darbų, bet tikime būsimo konkurso sėkme ir po jo, suformavę visą projekto koncepciją, ketiname viziją pristatyti viešai“, – sako „Citus“ direktorius Mantas Galdikas.

Pasak „Citus“ vadovo, įmonė neabejoja būsimo projekto sėkme, nes tam tvirtą pagrindą duoda matomi pokyčiai – aplink vykstančios konversijos, Šiaurės miestelyje bei Ozo parke susiformavę milžiniški laisvalaikio ir pramogų traukos centrai, gera transporto infrastruktūra. Naujai atveriamos teritorijos yra puiki galimybė gyventojams mėgstamuose rajonuose pasiūlyti naujus, kokybiškus būstus.

„Citus“ analitikų duomenimis, per 8 šių metų mėnesius Vilniuje rezervuoti 5 897 butai ir kotedžai, tuo tarpu sandėlis (parduodamų butų ir kotedžų skaičius) per tą patį laikotarpį susitraukė nuo 4 877 iki 3 926 būstų. Vertinant vidutinį šių metų pardavimų tempą, šis skaičius būtų realizuotas per mažiau nei pusmetį – maždaug per 5,3 mėn.

Skaičiai ir faktai

· Sklypo adresas – Kareivių g. 5, Vilnius;

· sklypo plotas – 181,34 a;

· numatomos investicijos – apie 51,3 mln. eurų;

· planuojamos paskirtys: gyvenamoji, administracinė, prekybos, paslaugų;

· Projektuojamas plotas:

– bendras – 34,9 tūkst. kv. m,

– daugiabučių gyvenamųjų pastatų – 24,9 tūkst. kv. m,

– iš jų komercinių patalpų – 2,8 tūkst. kv. m,

– administracinės paskirties pastatų – 10 tūkst. kv. m;

· Planuojami statybų terminai: statybų pradžia – 2022 m. II–III ketv., pabaiga – 2027 m. I ketv.; 6 etapai.