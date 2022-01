Bendrovės atstovė: „Vilniaus viešojo transporto“ būstinėje konflikto nebuvo

„Šiuo metu keletas darbuotojų su profesinės sąjungos lyderiu norėjo likti mūsų patalpose, nes jie yra darbuotojai ir gali ten būti – jie ir liko ten. Vadovas ką tik su jais kalbėjosi apie galimas ir siūlomas sprendimų galimybes“, – BNS sakė įmonės atstovė.

„Jie pagalvojo, kad dar pasiliks – pusvalandį, valandą, gal ir ilgiau, bet joks konfliktas nevyksta“, – pridūrė ji.

Jos teigimu, tarp darbuotojų ir bendrovės valdžios vyko įprastas susitikimas, vykstantis kiekvieną trečiadienį. Jame diskutuota apie darbo užmokesčio, sąlygų, grafikų keitimo, higienos klausimų problematiką.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija trečiadienio vakarą pranešė, kad atlyginimų kėlimo reikalaujantys darbuotojai tebesidera su generaliniu direktoriumi, kuris „nieko negali pažadėti ir praši palikti patalpas“.

Anot profsąjungos, patalpos išpurkštos dezinfekantu, žmonės trokšta, tačiau išeiti neketina.

Pasak įmonės vadovo, konsultacijos su profesine sąjunga vyksta nuolat.

„Šiandien kartu su komanda turėjome neeilinį susitikimą, kuriame stengėmės atsakyti į visus darbuotojų keliamus klausimus ir rūpesčius“, – BNS atsiųstame pranešime sakė bendrovės generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

„Niekada nevengiu kalbėtis skaudžiausiomis bendrovei temomis: atlyginimų kėlimas, darbo sąlygos ar esama situacija dėl sergamumo. Noriu pabrėžti, kad konsultacijos su profesine sąjunga vyksta nuolatos“, – pridūrė jis.

Jo teigimu, susitikimas vyko dėl testavimo nuo COVID-19.

Anot įmonės vadovo, darbuotojams pasiūlyta per gruodį pasiskiepyti, o to nepadariusiems pasiūlyta kompensuoti testus ir skirti vidutiniškai 39 eurus per mėnesį.

Įmonė teigia, kad per mėnesį tai jai kainavo apie 6 tūkst. eurų. Ji taip pat teigia, kad apmokamas ir darbuotojų laikas, kurį jie sugaišta testavimui. Nuo rugsėjo mėnesio tam skirta per 35,5 tūkst. eurų.

„Sausio 7 d. vykusiame susitikime su profesinės sąjungos atstovais buvo teiktas siūlymas dėl tolimesnio testavimosi apmokėjimo iš bendrovės lėšų, prisidedant 50 proc.“, – teigė D. Aleknavičius.

Pasak jo, šiam sprendimui profesinės sąjungos atstovai nepritarė, reikalavo pratęsti kompensavimą. Tačiau bendrovė ragina darbuotojus vakcinuotis.

Bendrovės teigimu, šiuo metu yra kuriama nauja atlygio ir motyvacinė sistema. Atliktas rinkos tyrimas, kuriame analizuotas devynių Lietuvos transporto įmonių vairuotojų atlygis – jo duomenimis, vidutinis vairuotojų bendrovės darbuotojų atlyginimas yra didesnis 13 proc. didesnis už rinkos medianą.

Kitą savaitę, pasak bendrovės, prasidės sekantis atlygio ir motyvacinės sistemos etapas – pareigybių kalibracija, vėliau šios sistemos projektas bus derinamas su darbuotojais bei profesinėmis sąjungomis, galutinai atlygio ir motyvacinė sistema bus parengta balandžio mėnesį.

Bendrovės duomenimis, šiuo metu serga 149 vairuotojai iš 1365. COVID-19 liga nustatyta aštuoniems darbuotojams, o 23 vairuotojai yra nušalinti dėl to, kad nesutiko testuotis už savo lėšas.

Įmonė teigia, kad jos imunizacijos lygis yra 90 proc.