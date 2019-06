Bėgimo metu – eismo ribojimai ir viešojo transporto organizavimo pakeitimai

Pagrindinė bėgimo trasa drieksis šiomis gatvėmis – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Lukiškių aikštės pėsčiųjų takais, Vasario 16-osios, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Benediktinų, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vokiečių gatvėmis, per Rotušės aikštę, Didžiąja, Pilies, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Maironio, Šv. Brunono Bonifaco gatvėmis, per Bernardinų sodą (takais palei Vilnios upę), Škirpos alėja, Žygimantų, T. Kosciuškos, Sluškų, P. Vileišio, krantine šalia Neries upės, per Kareivių gatvės tiltas pėsčiųjų taku, Neries gatve, toliau krantine šalia Neries upės, Olimpiečių gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio gatvėmis iki Katedros aikštės.

Birželio 2 d., nuo 1 iki 17 val., bus draudžiamas transporto eismas T. Vrublevskio ir Šventaragio gatvėse, nuo 3 iki 5 val. – Naujamiesčio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose esančioje bėgimo trasos dalyje, o nuo 5 iki 15 val. – visoje bėgimo trasoje.

Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose bėgimo metu. birželio 2 d. galios ir kitose stovėjimo zonose.

Taip pat laikinai bus keičiamas viešojo transporto darbo organizavimas:

• Birželio 2 d. nuo 5 iki 10 val. keisis 3G greitojo autobuso, 22, 43, 46, 52, 56, 73 autobusų maršrutų trasos. Šiuo laiku 10, 12 ir 14 maršrutų troleibusai nekursuos.

• Nuo 10 iki 15 val. keisis 12 ir 14 troleibusų maršrutų trasos. Nuo 5 iki 15 val. 3 maršruto troleibusai nekursuos.

• Nuo 5 iki 15 val. keisis šių maršrutų trasos: 1G, 6G greitųjų autobusų 53, 88 maršruto autobusų, 2, 4, 6, 17, 20 maršrutų troleibusų. Nuo 5 iki 17 val. keisis 10, 11, 33, ir 89 maršrutų autobusų trasos.

• Keleivių patogumui prie Žirmūnų tilto, arčiau žiedinės Olandų gatvės sankryžos, abiem kryptimis bus įrengtos laikinos viešojo transporto stotelės – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šiose stotelėse stos 1G, 6G, 10, 33, 43, 53, 88, 89 maršrutų autobusai ir 2, 4, 14, 20 maršrutų troleibusai. Naktiniai autobusai iš birželio 1 į 2 d. važiuos įprastais maršrutais pagal galiojantį eismo tvarkaraštį.

Kaip tiksliai bus keičiamos autobusų maršrutų trasos?

Nuo 5 iki 10 val. 1G Stotis–Olandų–Kalvarijų g.–Santariškės maršruto autobusai nuo Stoties važiuos Geležinkelio, Drujos, Olandų, Šeimyniškių, Kalvarijų g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Polocko, Filaretų, Vasaros, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių bei Lvovo stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 1G maršruto autobusai nestos Rūdninkų, Trakų, Centro poliklinika, Vinco Kudirkos aikštė bei Žaliasis tiltas stotelėse.

Nuo 10 iki 15 val. 1G Stotis–Pamėnkalnio–J. Tumo-Vaižganto–A. Goštauto–Kalvarijų g.–Santariškės maršruto autobusai nuo Stoties iki Pamėnkalnio–Pylimo gatvių sankryžos važiuos įprasta trasa, toliau suks į Pamėnkalnio gatvę ir važiuos J. Tumo-Vaižganto, A. Goštauto, Kalvarijų gatvėmis, po to – įprasta trasa. Grįždami nuo Žaliojo tilto autobusai važiuos A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis, toliau – įprasta trasa. 1G maršruto autobusai nestos stotelėje Vinco Kudirkos aikštė, tačiau papildomai sustos Juozo Tumo-Vaižganto (link Žaliojo tilto) ir Pamėnkalnio (link Stoties) stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 3G Fabijoniškės–Savanorių pr.–Oro uostas maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos stotelėse Saltoniškės (link Oro uosto), Studentų (link Fabijoniškių), Gedimino prospektas, Vingis ir Simono Konarskio. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 3G maršruto autobusai nestos stotelėse – Lietuvos sąjūdžio kelias, Europos aikštė, Žaliasis tiltas, Juozo Tumo-Vaižganto ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (link Fabijoniškių).

Nuo 5 iki 10 val. 6G Parko–Olandų g.–Edukologijos universiteto žiedas maršruto autobusai nuo Olandų g. važiuos Šeimyniškių g., Konstitucijos pr. iki Edukologijos universiteto žiedo. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėje, taip pat – Šeimyniškių, Lvovo, Europos aikštė bei Lietuvos sąjūdžio kelias stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 6G maršruto autobusai nestos stotelėse Karaliaus Mindaugo tiltas ir Žaliasis tiltas.

Nuo 10 iki 15 val. 6G Parko–Olandų–Šeimyniškių g.–Žaliasis tiltas maršruto autobusai iš Naujosios Vilnios nuo žiedinės Olandų gatvės sankryžos važiuos Šeimyniškių, Kalvarijų gatvėmis link Žaliojo tilto. Atgal važiuos įprasta trasa. Pakeitus maršruto trasą autobusai nestos šiose stotelėse: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Karaliaus Mindaugo tiltas, tačiau papildomai sustos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Nuo 5 iki 17 val. 10 Fabijoniškės–Baltupiai–Šeimyniškių–Olandų g.–Markučiai maršruto autobusai prie Kalvarijų–Šeimyniškių g.–Konstitucijos prospekto sankryžos suks į Šeimyniškių gatvę, toliau važiuos Žirmūnų tiltu, Olandų, Drujos, Subačiaus gatvėmis, po to – įprasta trasa. Atgal – Subačiaus, Drujos, Olandų gatvėmis, Žirmūnų tiltu, Šeimyniškių, Kalvarijų gatvėmis ir po to – įprasta trasa. Dėl pakeistos trasos 10 maršruto autobusai nestos šiose stotelėse: Žaliasis tiltas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademija, Užupio, Subačiaus. Autobusai papildomai sustos stotelėse: Lvovo, Rinktinės, Šeimyniškių, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Vasaros, Krivių, Filaretų, Polocko, Drujos.

Nuo 5 iki 17 val. 11 Žvėrynas–Pylimo–Rasų–Drujos g.–Užupis maršruto autobusai nuo Žvėryno žiedo važiuos Kęstučio gatve iki Pamėnkalnio–Pylimo gatvių sankryžos, toliau važiuos Pylimo, Bazilijonų, M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Drujos gatvėmis. Apsisukęs Olandų–S. Batoro gatvių žiede atgal važiuos Drujos, Rasų, M. Daukšos, Bazilijonų, Pylimo, Kęstučio gatvėmis iki Žvėryno žiedo. Dėl pakeistos trasos 11 maršruto autobusai nestos šiose stotelėse: Džocharo Dudajevo, Vytauto, Jogailos, Vinco Kudirkos aikštė, Karaliaus Mindaugo tiltas, Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademija, Vilnios, Užupis, Bernardinų kapinės, Bernardinų, Subačiaus, Misionierių. Autobusai papildomai sustos pakeisto maršruto trasoje esančiose stotelėse: Sėlių (link Užupio), Latvių, Kęstučio, Liubarto tiltas (link Žvėryno), Centro poliklinika, Reformatų (link Žvėryno), Trakų (abiem kryptimis), Vingriai, Bazilijonų, Aušros vartai, Misionierių, Subačiaus ir Drujos (abiem kryptimis).

Nuo 5 iki 10 val. 22 Lazdynai–Oslo g.–Jokūbo Jasinskio st. maršruto autobusai iš Lazdynų nuo V. Kudirkos g. važiuos J. Jasinskio g. iki Jokūbo Jasinskio stotelės. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Pamėnkalnio bei Jokūbo Jasinskio stotelėse. Atgal autobusai važiuos J. Jasinskio, V. Kudirkos g., toliau – įprasta trasa. 22 maršruto autobusai nestos Juozo Tumo-Vaižganto, Kražių ir Lukiškės stotelėse.

Nuo 5 iki 17 val. 33 Šiaurės miestelis–Rinktinės–Šeimyniškių–Olandų–Guriai maršruto autobusai nuo Rinktinės gatvės važiuos Šeimyniškių, Olandų, Drujos gatvėmis, toliau – esama trasa. Atgal – nuo Sukilėlių gatvės važiuos Drujos, S. Batoro, Olandų, Šeimyniškių, Rinktinės gatvėmis, toliau – įprasta trasa. Dėl pakeistos trasos 33 maršruto autobusai nestos šiose stotelėse: Rinktinės (link Gurių), Žvejų, Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademija, Užupio, Subačiaus, Zarasų. Papildomai autobusai sustos pakeisto maršruto trasoje esančiose stotelėse: Rinktinės (link Žirmūnų žiedo), Šeimyniškių, Vasaros, Krivių, Filaretų, Polocko, Drujos bei laikinai įrengtose stotelėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Nuo 5 iki 10 val. 43 Justiniškės–Šeškinė–Konstitucijos pr.–Olandų žiedas maršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. važiuos Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir grįš tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lvovo, Rinktinės, Šeimyniškių ir laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse. 43 maršruto autobusai nestos Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Lukiškių bei Kražių stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 46 Pašilaičiai–Konstitucijos pr.–Olandų žiedas maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Konstitucijos pr., Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir ta pačiam trasa grįš atgal. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos stotelėse – Lietuvos sąjūdžio kelias (link Žirmūnų), Nacionalinė dailės galerija (link Žirmūnų), Europos aikštė (link Žirmūnų), Lvovo, Rinktinės, Šeimyniškių bei laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 46 maršruto autobusai nestos Studentų, Alberto Goštauto, Operos ir baleto teatras bei Žaliasis tiltas stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 52 Tarandė–Ukmergės g.–Konstitucijos pr.–Šiaurės miestelis maršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. važiuos Šeimyniškių, Žirmūnų g. iki Povilo Lukšio stotelės. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lvovo, Rinktinės, Šeimyniškių, Tuskulėnų rimties parkas, Minties, Šiaurės miestelis bei Povilo Lukšio stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 52 maršruto autobusai nestos stotelėse – Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Lukiškės bei Kražių stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 53 Stotis–Olandų–Kalvarijų g.–Fabijoniškės maršruto autobusai nuo Stoties važiuos Geležinkelio, Drujos, Olandų, Šeimyniškių, Kalvarijų g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Gervėčių, Drujos (link Fabijoniškių), Polocko, Filaretų, Krivių, Vasaros, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės bei Lvovo stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 53 maršruto autobusai nestos Rūdninkų, Gėlių, Vingriai, Trakų, Reformatų, Centro poliklinika, Jogailos, Vinco Kudirkos aikštė bei Žaliasis tiltas stotelėse.

Nuo 10 iki 15 val. 53 Stotis–Pylimo–Pamėnkalnio–J. Tumo-Vaižganto–A. Goštauto–Kalvarijų g.–Fabijoniškės maršruto autobusai nuo Stoties iki Pamėnkalnio–Pylimo gatvių sankryžos važiuos įprasta trasa, toliau suks į Pamėnkalnio gatvę ir važiuos J. Tumo-Vaižganto, A. Goštauto, Kalvarijų gatvėmis, po to – įprasta trasa. Grįždami nuo Žaliojo tilto autobusai važiuos A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis, toliau – įprasta trasa. 53 maršruto autobusai nestos stotelėse Vinco Kudirkos aikštė ir Jogailos, tačiau papildomai sustos stotelėse – Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Žaliojo tilto), Pamėnkalnio (link Stoties) ir Islandijos.

Nuo 5 iki 10 val. 56 Fabijoniškės–Šeškinė–Konstitucijos pr. –Šeimyniškių st. maršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. važiuos Šeimyniškių g. iki Šeimyniškių st. ir apsisukę žiede grįš tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lvovo, Rinktinės bei Šeimyniškių stotelėse. 56 maršruto autobusai nestos stotelėse – Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Vašingtono aikštė, Gynėjų bei Alberto Goštauto.

Nuo 5 iki 10 val. 73 Justiniškės–Savanorių pr.–Naugarduko g.–Vilkpėdė maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos stotelėse Gedimino prospektas, Vingis bei Simono Konarskio. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 73 maršruto autobusai nestos Alberto Goštauto, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Vašingtono aikštė bei Gynėjų stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 88 Oro uostas–Centras–Olandų g.–Europos aikštė maršruto autobusai nuo Oro uosto važiuos įprasta trasa iki Aušros vartų gatvės, o toliau – M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Drujos, Olandų ir Šeimyniškių gatvėmis iki stotelės Europos aikštė. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos stotelėse Aušros vartai (M. Daukšos g.), Subačiaus, Zarasų (link Centro), Drujos, Polocko, Filaretų, Krivių, Vasaros, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės ir Lvovo. 88 maršruto autobusai nestos stotelėse – Aušros vartai (Bazilijonų g.), Trakų, Vinco Kudirkos aikštė bei Žaliasis tiltas.

Nuo 10 iki 15 val. 88 Oro uostas–Pylimo–Pamėnkalnio–J. Tumo-Vaižganto g.–Europos aikštė maršruto autobusai vykstantys iš Oro uosto važiuos esama trasa iki Pamėnkalnio–Pylimo gatvių sankryžos, toliau suks į Pamėnkalnio gatvę ir važiuos J. Tumo–Vaižganto, A. Goštauto, Kalvarijų gatvėmis, po to – įprasta trasa. Tokia pačia trasa autobusai kursuos ir atgal. Dėl pakeistos trasos 88 maršruto autobusai nestos stotelėje Vinco Kudirkos aikštė, tačiau papildomai stos – Pamėnkalnio (link Oro uosto) ir Juozo Tumo-Vaižganto (link Žaliojo tilto).

Nuo 5 iki 17 val. 89 Stotis–Rasų kapinės–Olandų g.–Konstitucijos pr. maršruto autobusai nuo Stoties važiuos Sodų, Bazilijonų, M. Daukšos, Rasų, Sukilėlių, Drujos, Olandų, Šeimyniškių gatvėmis, Konstitucijos prospektu ir toliau įprasta trasa. Kursuodami šia trasa autobusai stos Gėlių, Bazilijonų, Aušros vartai, Gervėčių, Ramybės, Rasų kapinės, Balstogės, Drujos, Polocko, Filaretų, Krivių, Vasaros, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo, Europos aikštė, Nacionalinė dailės galerija ir Lietuvos sąjūdžio kelias. 89 maršruto autobusai nestos Trakų, Vokiečių, Rotušė, Zarasų, Subačiaus, Užupio, Dailės akademija, Bernardinų sodas, Arkikatedra ir Žvejų stotelėse.

Kaip tiksliai bus keičiamos troleibusų maršrutų trasos?

Nuo 5 iki 10 val. 10, 12 ir 14 maršrutų troleibusai nekursuos, o nuo 5 iki 15 val. nekursuos 3 maršruto troleibusai.

Nuo 5 iki 10 val. 2 Saulėtekis–Antakalnio g.–Žirmūnų tilto žiedas–Karoliniškės maršruto troleibusai nuo Saulėtekio važiuos Antakalnio g., Žirmūnų tiltu, Šeimyniškių g., Konstitucijos pr., T. Narbuto g., Laisvės pr., L. Asanavičiūtės g. iki Pasakų parko stotelės. Kursuodami pakeista trasa troleibusai papildomai stos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo, Europos aikštė, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos sąjūdžio kelias, Lietuvos edukologijos universitetas, Panorama, Žvėrynas, Teodoro Narbuto, Sietyno (link Karoliniškių), Laisvės prospektas, Karoliniškių poliklinika, Ugniagesių, Atminties bei Pasakų parkas stotelėse. Atgal troleibusai grįš tokia pačia trasa. 2-ojo maršruto troleibusai nestos Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Centro poliklinika, Trakų, Vingriai, Gėlių, Stotis, Rūdninkų, Reformatų bei Jogailos stotelėse.

Nuo 10 iki 15 val. 2 Saulėtekis–Žygimantų g.–Stotis maršruto troleibusai iš Saulėtekio iki Žirmūnų tilto kursuos įprasta trasa, o toliau – Šeimyniškių g., Žaliuoju tiltu, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis ir įsukus į Pylimo gatvę kelionę tęs įprasta trasa. Važiuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Jogailos ir Vinco Kudirkos aikštė. Atgal troleibusai važiuos tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa 2 maršruto troleibusai papildomai stos Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo (link Saulėtekio), Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Baltojo tilto), Pamėnkalnio (link Stoties) ir Islandijos stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 4 Antakalnis–Šeimyniškių g.–Laisvės pr.–Žemieji Paneriai maršruto troleibusai važiuos Antakalnio g., Žirmūnų tiltu, Šeimyniškių g., Konstitucijos, Laisvės pr. iki Gerosios Vilties žiedo, o toliau – įprasta trasa iki Žemųjų Panerių. Kursuodami pakeista trasa troleibusai papildomai stos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo, Europos aikštė, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos sąjūdžio kelias, Lietuvos edukologijos universitetas, Panorama, Žvėrynas, Teodoro Narbuto, Sietyno (link Žemųjų Panerių), Laisvės prospektas, Karoliniškės, Televizijos bokštas, Vaivorykštės, Paukščių takas, Lazdynai, LITEXPO, Miškiniai bei Eigulių stotelėse. Atgal troleibusai grįš tokia pačia trasa. 4 maršruto troleibusai nestos Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Simono Konarskio, Vingis, Savanorių prospektas bei Gerosios Vilties stotelėse.

Nuo 10 iki 15 val. 4 Antakalnis–Šeimyniškių g.–Centras–Gerosios Vilties st. maršruto troleibusai iš Antakalnio iki Žirmūnų tilto kursuos įprasta trasa, o toliau – Šeimyniškių g. ir Žaliuoju tiltu grįš į įprastą trasą. Važiuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas ir Karaliaus Mindaugo tiltas. Kursuodami pakeista trasa 4 maršruto troleibusai papildomai stos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo (link Antakalnio) ir Žaliasis tiltas stotelėse.

Nuo 5 iki 10 val. 6 Žemieji Paneriai–Kauno g.–Stotis maršruto troleibusai iš Žemųjų Panerių iki stotelės Savanorių prospektas važiuos įprasta trasa, o toliau Žemaitės, Kauno ir V. Šopeno g. iki Stoties. Kursuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vingis, Simono Konarskio, Algirdo, Trakų, Reformatų, Jogailos, Centro poliklinika, Vinco Kudirkos aikštė, Žaliasis tiltas, Kalvarijų turgus, Žalgirio, Broniaus Laurinavičiaus skveras, Giedraičių, Tauragnų, Pramogų arena, Verkių, Autobusų parkas, Šaltinėlio, Žirmūnų seniūnija, Kareivių ir Žirmūnų žiedas. Važiuodami pakeista trasa 6 maršruto troleibusai papildomai stos stotelėse – Žemaitės (link Stoties), Statybininkų, Naujamiestis, „Sparta“, Aguonų ir Stotis (F).

Nuo 10 iki 15 val. 6 Žirmūnai–Kalvarijų–J. Basanavičiaus g.–Žemieji Paneriai maršruto troleibusai iš Žirmūnų iki Žaliojo tilto kursuos įprasta trasa, tada važiuos A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis ir įsukus į Pylimo gatvę kelionę tęs įprasta trasa. Važiuojant pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vinco Kudirkos aikštė ir Jogailos, tačiau papildomai stos stotelėse Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Baltojo tilto), Pamėnkalnio (link Žemųjų Panerių) ir Islandijos.

Nuo 10 iki 15 val. 12 Žirmūnai–Šeimyniškių–J. Basanavičiaus g.–Žemieji Paneriai maršruto troleibusai iš Žirmūnų iki Žaliojo tilto važiuos įprasta trasa tada važiuos A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis ir įsukus į Pylimo gatvę kelionę tęs įprasta trasa. Važiuojant pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vinco Kudirkos aikštė ir Jogailos, tačiau papildomai stos stotelėse Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Baltojo tilto), Pamėnkalnio (link Žemųjų Panerių) ir Islandijos.

Nuo 10 iki 15 val. 14 Saulėtekis–Šeimyniškių–J. Basanavičiaus g.–Gerosios Vilties st. maršruto troleibusai iš Saulėtekio iki Žaliojo tilto važiuos įprasta trasa tada važiuos A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio gatvėmis ir įsukus į Pylimo gatvę kelionę tęs įprasta trasa. Važiuojant pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vinco Kudirkos aikštė ir Jogailos, tačiau papildomai stos stotelėse Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Baltojo tilto), Pamėnkalnio (link Žemųjų Panerių) ir Islandijos.

Nuo 5 iki 10 val. 17 Žirmūnai–Karoliniškės maršruto troleibusai iš Žirmūnų iki stotelės Tuskulėnų rimties parkas važiuos įprasta trasa toliau Šeimyniškių g., Konstitucijos pr., T. Narbuto g., Laisvės pr., L. Asanavičiūtės g. iki Pasakų parko stotelės. Atgal troleibusai grįš tokia pačia trasa. Važiuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Taraso Ševčenkos, „Sparta“, Prūsų ir Naujininkai. Kursuodami pakeista trasa troleibusai papildomai stos Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo, Europos aikštė, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos sąjūdžio kelias, Lietuvos edukologijos universitetas, Panorama, Žvėrynas, Teodoro Narbuto, Sietyno (link Karoliniškių), Laisvės prospektas, Karoliniškių poliklinika, Ugniagesių, Atminties bei Pasakų parkas stotelėse.

Nuo 10 iki 15 val. 17 Žirmūnai–Šeimyniškių g.–Naujininkai maršruto troleibusai nuo Žirmūnų važiuos Žirmūnų, Šeimyniškių, Kalvarijų g., Žaliuoju tiltu ir grįš į įprastą trasą. Kursuodami šia trasa troleibusai papildomai stos stotelėse Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo (link Žirmūnų) ir Žaliasis tiltas. Važiuodami pakeista trasa 17 maršruto troleibusai nestos stotelėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas ir Karaliaus Mindaugo tiltas.

Nuo 5 iki 10 val. 20 Žirmūnai–Olandų žiedas maršruto troleibusai iš Žirmūnų kursuos iki Olandų žiedo, kur apsisukus grįš atgal į Žirmūnus. Važiuojant sutrumpinta trasa troleibusai papildomai stos laikinai įrengtoje stotelėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Sutrumpinus trasą troleibusai nestos stotelėse – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Jogailos, Centro poliklinika, Trakų, Reformatų, Vingriai, Rūdninkų, Gėlių ir Stotis.

Nuo 10 iki 15 val. 20 Žirmūnai–Šeimyniškių–Pylimo g.–Stotis maršruto troleibusai iš Žirmūnų iki Žirmūnų tilto kursuos įprasta trasa, o toliau važiuos Šeimyniškių g., Žaliuoju tiltu, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto bei Pamėnkalnio gatvėmis ir įsukę į Pylimo gatvę kelionę tęs įprasta trasa. Važiuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Jogailos ir Vinco Kudirkos aikštė. Atgal troleibusai važiuos tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa 20 maršruto troleibusai papildomai stos Šeimyniškių, Rinktinės, Lvovo (link Žirmūnų), Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto (link Baltojo tilto), Pamėnkalnio (link Stoties) ir Islandijos stotelėse.

Su pakeistų viešojo transporto maršrutų trasomis ir eismo tvarkaraščiais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt. Viešojo transporto eismą tikruoju laiku bet kada galima stebėti apsilankius interneto tinklalapyje www.stops.lt, mobiliuoju telefonu per m.stops.lt arba mobiliojoje programėlėje m.Ticket. Specialūs informaciniai skelbimai bus iškabinti viešajame transporte ir stotelėse.

Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, laikytis Kelių eismo taisyklių ir eismo reguliuotojų nurodymų, kelionių važiavimo trukmę planuotis su laiko atsarga.

Informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama tinklalapiuose www.vilniustransport.lt, www.vilnius.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos, mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt), telefonu (8 5)210 7050 (darbo valandomis).