Auditą atlikusi ŠMSM svarstys, ar Vilniaus profesinio mokymo centro direktorė tinkama eiti pareigas

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi nusiskundimų, šiame centre yra atlikusi auditą. Jo išvados nėra palankios dabartinei vadovei“, – trečiadienį BNS raštu perduotame komentare nurodė ministerija.
Anot jos, audito išvadose pasitvirtino daug įtarimų dėl galimų pažeidimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų procedūrų, centro veiklos organizavimo, turto valdymo, vidaus kontrolės.
Šiuo metu profesinio mokymo centro direktorės pareigas užima Daiva Motiejūnaitė-Minkauskė. Ji ministerijos įpareigota pateikti pasiaiškinimą, bus vertinamos jos galimybės toliau eiti pareigas.
„Susipažinusi su audito išvadomis vadovė turi pateikti paaiškinimą dėl nurodyto galimo darbo pareigų pažeidimo ir per artimiausias dienas bus kviečiama į ministeriją, po pokalbio su direktore bus svarstomos jos galimybės toliau užimti šias pareigas“, – teigia ŠMSM.
Savo ruožtu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) anksčiau trečiadienį išplatintame pranešime teigė, kad VPVPMC darbuotojai ruošiasi streikui.
Pasak jos, įstaigoje „jau ilgą laiką tvyro įtempta darbo atmosfera, o darbuotojai susiduria su psichologiniu spaudimu, neetišku direktorės D. Motiejūnaitės-Minkauskės elgesiu bei galimais Darbo kodekso pažeidimais“.
„Birželio mėnesį direktorei buvo pristatytas kolektyvinės sutarties projektas. Nepavyko susitarti net dėl derybų reglamento, nekalbant apie kolektyvinę sutartį. Išnaudojome visas įmanomas galimybes siekdami dialogo“, – pranešime cituojama VPVPMC profesinės organizacijos pirmininkė Renata Dovgialo.
Kaip BNS sakė R. Dovgialo, trečiadienį buvo priimtas sprendimas pasitraukti iš šių derybų.
„Šiandien įvyko susirinkimas, kurio metu mes nusprendėm pasitraukti iš derybų ir dabar tas procesas šiek tiek užtruks, (...) turi praeiti dešimt dienų, mes turime sulaukti atsakymo iš direktorės, tada mes kreipsimės į Darbo ginčų komisiją ir, jeigu iki to nebus mus tenkinančio sprendimo, mes tada ir streikuosime“, – BNS teigė VPVPMC profesinės organizacijos pirmininkė.
„Planuojame streikuoti mokykloje, tai yra nevesti pamokų“, – pridūrė ji.
Pasak R. Dovgialo, mokymo centre dirba apie 150 darbuotojų, 60 jų – profsąjungos nariai, kurių pusė pritarė pasitraukimui iš derybų.
„Mes siekiame vieno tikslo – mes nenorime, kad šitas vadovas mums vadovautų. Mūsų yra vienintelis tikslas ir mes sieksim jo visais būdais“, – kalbėjo ji.
Darbuotojų teigimu, vadovybės veiksmai sukuria psichologiškai nesaugią aplinką, kurioje taikomas mobingas, žeminami darbuotojai, o konstruktyvi kritika nepriimama, taip pat pranešama apie atvejus, kai direktorė ar jos sutuoktinis menkino darbuotojų profesinę kompetenciją ir elgėsi neetiškai.
Anot LŠDPS, nuo D. Motiejūnaitės-Minkauskės kadencijos pradžios iš darbo pasitraukė arba buvo atleista daugiau nei 50 darbuotojų.
„Profsąjungos teigimu, darbuotojams dažnai rašomi įspėjimai ar papeikimai už įprastas darbo situacijas, neretai be pagrįstų įrodymų, taip sudarant prielaidas atleisti vadovybei neįtikusius darbuotojus. Dalis darbuotojų, gavę nepagrįstus įspėjimus, pasirenka išeiti iš darbo savo noru, – teigiama pranešime. – Darbuotojai teigia, kad toks masinis specialistų pasitraukimas ne tik mažina ugdymo kokybę, bet ir kelia grėsmę įstaigos veiklos stabilumui.“
Profsąjungos duomenimis, vietoje švietimo kokybės stiprinimo centro vadovybė plečia administracinį aparatą: įstaigoje sukurti devyni nauji skyriai ir įsteigta dešimt naujų vadovų etatų, tarp jų ir direktorės pavaduotojo plėtrai pareigybė.
„Administracijos darbuotojų skaičius išaugo maždaug 20 asmenų, nors mokinių skaičius liko nepakitęs. Darbuotojų vertinimu, šiam dirbtinai išplėstam administraciniam aparatui išlaikyti kasmet skiriama daugiau nei 0,5 mln. eurų, o tai mažina lėšas, skirtas mokytojų darbo užmokesčiui ir ugdymo proceso kokybei“, – rašoma pranešime.
BNS trečiadienį susisiekus su D. Motiejūnaitės-Minkauskės pavaduotoja plėtrai Anžela Kozlova, ši nurodė, kad „centras nekomentuos šitų visų dalykų, (...) direktorė šiuo metu užimta“.
