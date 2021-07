Apie penkiolika žmonių Vilniuje išreiškė paramą kalinamam J. Assange'ui

Prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, priešais britų ambasadą susirinkę protestuotojai skandavo šūkius „Freedom for Assange“ (liet. laisvė Assange'ui) bei „Truth is not a crime“ (tiesa nėra nusikaltimas).

Susirinkusieji grojo būgnais, švilpė švilpukais, nešėsi plakatus, pasisakančius už J. Assange'o išlaisvinimą bei žodžio laisvę.

Po akcijos, kuri prie britų ambasados truko apie pusvalandį, protestuotojai ketina persikelti prie Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados.

„Mes atėjome pažymėti jo gimtadienio dėl to, kad jis vis dar yra kalinamas. Jis iš esmės atskleidė JAV karo nusikaltimus ir dėl to žurnalistas yra kalinamas“, – BNS sakė mitinge dalyvavęs ekonomistas Justas Mundeikis.

„Negalime leisti ne tik Rytuose uzurpuoti demokratijos, bet mes neturime leisti ir Vakaruose, jog politikai naudotųsi informacijos įslaptinimu tam, kad sumažintų tautos teisę žinoti“, – pridūrė jis.

Mitingo dalyvis teigė J. Assange'ą vertinantis kaip kovotoją už demokratines laisves bei išreiškė viltį, kad kalinamas „WikiLeaks“ įkūrėjas galiausiai atsidurs laisvėje.

J. Assange’o teisinės bėdos prasidėjo 2010 metais, kai jis Londone buvo areštuotas Švedijos prašymu. Švedų prokurorai norėjo jį apklausti dėl įtarimų išžaginimu ir lytiniu smurtu, kuriuos pareiškė dvi moterys.

2012-aisiais, norėdamas išvengti išsiuntimo į Švediją, J. Assange'as pasiprašė prieglobsčio Ekvadoro ambasadoje, kur jo negalėjo pasiekti JK ir Švedijos pareigūnai. Tačiau ambasadoje jis taip pat iš esmės buvo kalinys, jis iš jos negalėjo išeiti.

Kuomet 2019 metais J. Assange'as buvo išvarytas iš Ekvadoro ambasados Londone, britų policija jį areštavo. Metų pradžioje Jungtinė Karalystė nesutiko JAV išduoti „WikiLeaks“ įkūrėjo, tačiau jis iki šiol lieka Belmaršo griežto apsaugos režimo kalėjime

JAV prokurorai J. Assange'ui yra pareiškę 17 kaltinimų šnipinėjimu ir vieną kaltinimą piktnaudžiavus kompiuteriais. Kaltinimai susiję su 500 tūkst. slaptų bylų apie JAV karines kampanijas Afganistane ir Irake paskelbimą „WikiLeaks“ 2010 metais.

J. Assange'o byla tapo pasaulinio garso žiniasklaidos ir žodžio laisvės klausimu. „WikiLeaks“ kurėjo šalininkai laiko jį kovotoju už tiesą, tuo metu oponentai J. Assange'ą laiko išdaviku bei Rusijos prezidento Vladimiro Putino pagalbininku.