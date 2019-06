Tūkstantinė minia Kalnų parke pasitiko atlikėją LP

Jau ne kartą Lietuvoje viešėjusi charizmatiškoji Laura Pergolizzi mūsų šalyje turi daug ištikimų klausytojų. Prieš metus atlikėjai koncertuojant Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose, jų neišgąsdino ir lietus, o šiandien gerbėjus lepino nuostabus oras ir gera muzika.

Apšildyti pagrindinę atlikėją ant scenos buvo pakviestas šiais metais Eurovizijoje Lietuvą atstovavęs Jurijus Veklenko. Pasirodymo metu, be Eurovizinės dainos galėjome išgirsti platesnę pusvalandį trukusią programą.

Pagrindinė vakaro atlikėja LP koncerte pristatė savo naujausią albumą „Heart To Mouth“. Šis, jau penktasis studijinis dainininkės albumas, yra vadinamas pačiu atviriausiu iš visų iki šiol buvusių atlikėjos darbų – be filtrų, be cenzūros, nieko nereikalingo.

Žinoma, be naujojo albumo kūrinių, koncerte skambėjo ir senesni, dainininkės gerbėjų mėgiamiausi kūriniai. Tarp visų dainų dainininkė įterpė ir AC/DC kūrinio „You Shook Me All Night Long“ versiją. O vakarą užbaigė jai didžiausią žinomumą ir pripažinimą atnešusiu kūriniu „Lost On You“ iš 2017 m. pasirodžiusio to paties pavadinimo albumo – išėjo į gerbėjų minią ir kūrinio pradžią atliko sveikindamasi su gerbėjais, o jie atliko kūrinį kartu. Viso koncerto metu LP dėkojo publikai už šiltą sutikimą, o publika dovanojo dovanas ir gėles.

Apie naująjį savo albumą „Heart To Mouth“ atlikėja sako: „Tai sielos šauksmas.“ Jame atvirai pasakojama apie meilę, geismą, baimę, nesaugumo jausmą, neištikimybę, sielvartą, išganymą ir visos dainos yra persmelktos gilių išgyvenimų bei gyvenimo atradimų.