Renginio organizatoriai sudarys automobilių „kamštį“: į Vilnių grįžta „drive-in“ kinas

Šiemet organizatoriai „Kino zona“ žiūrovus kviečia nauju šūkiu: „Pasirink emociją išsivežimui“. O emocijų tikrai bus apstu, nes net keturis vakarus truksiantys seansai filmų mėgėjams dovanos net aštuonis naujus, kritikų įvertintus filmus.

Iš jų net trys – „Oskarų“ ceremonijoje apdovanoti filmai: net septynis „Oskarus“ laimėjęs geriausias 2022 metų filmas „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere all at Once“); filmas su geriausiu metų aktoriumi „Banginis“ („The Whale“) bei geriausio garso nominaciją laimėjęs filmas „Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“).

„Kino zonos“ vadovas Audrius Laurutis pasakojo, kad emocijas kels ne tik jau įprastas mašinų šviesų „Flashmobas“, bet ir nauja kino iš automobilių pramoga. Pasaulyje ypač populiarėjant naujam komedijos žanrui „roast“, atvykusieji į kino seansą jame galės dalyvauti patys arba pabūti audringais žiūrovais. Atrakcijos metu norinčius dalyvius žaismingai ir improvizuotai pakomentuos renginyje dalyvausiantis komikas. Norintieji galės tapti vakaro žvaigžde ir išvysti save didžiajame ekrane.

Norint užtikrinti gerą matomumą, vietų skaičius ribotas, tad organizatoriai pataria bilietą automobiliui įsigyti jau dabar. Daugiau apie rodomus filmus galite sužinoti čia:

REPERTUARAS IR BILIETAI ČIA:

BALANDŽIO 20 d., KETVIRTADIENIS

20.45 val. „Oskarų“ ceremonijoje triumfavęs geriausias 2022 metų filmas „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere all at Once“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/viskas_iskart_vln

23.15 val. vienas geriausių 2021 metų siaubo filmų „Išvarymas: Velnias privertė mane tai padaryti“ („The Conjuring: The Deivil made me do this“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/velnias_vln

BALANDŽIO 21 d., PENKTADIENIS

20.45 val. 2023 metų, „Šreko“ kūrėjų darbas, animacinis filmas visai šeimai „Mauricijus puikusis“ („Amazing Maurice“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/mauricijus_vln

23.15 val. dėmesį kaustančio filmo „Pabėgimo kambarys 2: Išėjimo nėra“ antroji dalis („Escape room 2: Tournament of Champions“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/pabegimas_vln

BALANDŽIO 22 d., ŠEŠTADIENIS

20.45 val. 2022 metų „Oskarų“ ceremonijoje triumfavęs filmas „Banginis“ („Whale“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/banginis_vln

23.15 val. kraupiausias 2022 m. siaubo filmas „Šypsena“ („Smile“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/sypsena_vln

BALANDŽIO 23 d., SEKMADIENIS

20.45 val. geriausias 2022 metų veiksmo filmas „Asas Maverikas” („Top Gun: Maverick“)

BILIETAI https://kino-zona.lt/maverikas_vln

23.15 val. ypač įtempto siužeto filmas „Svaiginantis aukštis“ („The Fall“).

BILIETAI https://kino-zona.lt/aukstis_vln