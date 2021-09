Pristatomas dirbtinio intelekto konstruotas tekstas: kokios reikšmės kuriasi, kai jį skaito žmogus?

Daugybė įmonių visame pasaulyje naudoja dirbtinį intelektą kaip nuotolinį konsultantą, jis yra įdiegtas „Google“, „YouTube“ platformose, socialiniuose tinkluose, mobiliuose telefonuose.

„Per kitus dešimt metų praktiškai kiekviena programėlė, programinė įranga ar paslauga naudos tam tikro lygio dirbtinio intelekto technologijas“, – teigia Davidas Cearley, „Gartner Research“ viceprezidentas.

ALTR, stebėdami didėjančią technologijų įtaką mūsų kasdienybėje bei sparčiai tobulėjančias technologijas, svarsto apie jų ir meno sinergiją. „Šis adresas neegzistuoja“ – tai pirmasis dramaturginis tekstas-testas lietuvių kalba, suformuotas dirbtinio intelekto – Megatron 11-B.

Kūrybinė komanda tyrinėja dirbtinį intelektą ir pasitelkdami J. L. Austino performatyvumo teorijos aspektus siekia į tekstą pažvelgti kaip į savaime performatyvų, didelę galią turintį kalbos aktą (angl. speech act).

Kokį turinį jis gali suformuoti, kokį santykį gali sukurti, kokią įtaką mūsų šnekamajai kalbai gali turėti dirbtinio intelekto atsiradimas fizinėse erdvėse bei ką mums apie mus jis gali papasakoti?

„Šiame etape mane domino laisvai prieinamo dirbtinio intelekto galimybės. Kartu su kūrybine komanda mes analizavome ir tyrinėjome, kokį turinį savaime dirbtinis intelektas gali sukonstruoti, ką tas tekstas mums gali transliuoti ir kokios reikšmės kuriasi, kai tekstą skaito žmogus“, – projektą pristato idėjos sumanytojas, alternatyvaus teatro režisūros magistro laipsnio studentas Arnis Aleinikovas.

Į sistemą įvedus bet kokį simbolį ar sakinį, dirbtinis intelektas, pasitelkdamas algoritmą, toliau konstruoja tekstą, kuris jau nebėra priklausomas nuo žmogaus. Modernus tinklas Megatron 11-B turi prieigą prie visos laisvai prieinamos informacijos. Iš esmės, tai yra viskas, apie ką mes naršome internete, ką mes rašome socialiniuose tinkluose ar skaitome. Kitaip tariant, tai yra kasdien besikeičiantys milžiniški duomenų srautai, kuriuos šis tinklas pagal savitą sistemą ir jam duodamas gaires (užtenka į sistemą įvesti bet kokį simbolį, pavyzdžiui raidę „D“) sudeda į vieną tekstą.

Tyrinėjome, kokį turinį dirbtinis intelektas gali sukurti iš savęs, kokia tema gali prasiskaityti iš teksto.

„Kol kas tai nėra visai nuo žmogaus nepriklausomas mechanizmas. Jeigu mes į sistemą nuolat įvedinėtume žodžius, kaip, pavyzdžiui, „pjesė, meilė, pyktis, taika“, neabejoju, kad turėtume visai nuoseklią, klasikinę liniją su konkrečiais veikiančiais personažais ar asmenimis. Mes šiame etape į sistemą vedėme tokius simbolius kaip „D“, „.“ arba žodžius, kurie nėra niekaip susiję. Kitaip tariant, mes neformavome teksto iš anksto sugalvotos temos rėmuose, o tyrinėjome, kokį turinį dirbtinis intelektas gali sukurti iš savęs, kokia tema gali prasiskaityti iš teksto“, – pasakoja Prahos Performanso Meno Akademijos magistrantas A. Aleinikovas.

Tekstą iš anglų į lietuvių kalbą vertusi Dominyka Budinavičiūtė sako, kad daugiausia svarstymų kėlė įvardžiai ir teksto gramatinė struktūra. „Pavyzdžiui, sakinys „I can hear you well“. Ar turėčiau išversti „puikiai jus girdžiu“, ar „puikiai tave girdžiu“? Žinoma, dažniausiai įvardžiai paaiškėja kontekste, bet ką daryti, kai konteksto nėra? Tada belieka sprendimus priimti pačiai. Kai tekste pasitaikydavo klaidų, reikėdavo gerai pasukti galvą, kaip suformuluoti sakinį, kad jis lygiai taip pat neteisingai skambėtų ir lietuviškai. Pavyzdžiui, „when you see you son’s band in concert“, verti „kai pamatai save sūnaus grupė koncerte“ ir panašiai“.

Žemiau pateikiamas fragmentas iš teksto:

„Noriu, kad tai niekada nesibaigtų, keliauju ratu vėl ir vėl, bijau, kad tu kada nors sprogsi. Tada pagaliau ateina dienos metas, nejučia ateina naktis ir tu kupinas baimės. Kai miegi, atrodo, kad tik žmonės yra pabudę, o gal jie mirę ir nori, kad tu pabustum. Kažkam kažkur ši diena yra blogiausia jų gyvenime. Tai vis tęsiasi“.

David Hanson dar šių metų pabaigoje planuoja į plačiąją auditoriją išleisti dirbtinį intelektą, kuris, jo teigimu, pasitarnaus sveikatos priežiūros sistemoje bei švietimo srityje („Now this news“. Vasario 1 d. 2021 m.)

