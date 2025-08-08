Psichiatrai sunerimę: visa tai išjungus, žmonės tampa socialiai neįgalūs

Išmanūs, protingi, technologijų virtuozai – ar priklausoma ir nelaiminga jaunimo karta?
Kas vyksta su jaunuolių psichika? Psichiatrai turi neraminančių įžvalgų.
„Deja, jeigu anksčiau daugiau dirbome su vyresniais pacientais, dabar yra didžiulė banga labai jaunų pacientų. Nedirbame su vaikais, bet apie pusę mūsų pacientų yra nuo 18 iki 30 metų“, – pasakojo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius.
Anot M. Marcinkevičiaus, banga – didžiulė, nors jaunimas neišgyvena jokio kataklizmo – yra sotus ir saugus.
„Dalis atvažiuoja dėl psichotropinių medžiagų, bet dalis – ir dėl nesugebėjimo prisitaikyti realioje visuomenėje“, – tikino jis.
Anot psichiatro, meškos paslaugą daro ir virtualus pasaulis, jei jame mirkstama valandų valandas.
„Specialistai daug kalba apie socialinių tinklų daromą žalą. Dabar ateina DI, kuris turi didesnių grėsmių, nes jis gali pataikauti kiekvieno žmogaus skoniui. Daromi vadinami avatarai – gali susikurti savo draugą“, – aiškino M. Marcinkevičius.
Galbūt jaunoji karta tampa individualistai ir jiems gyvo bendravimo nebereikia?
Amerikos psichologai jau tyrinėja naujausius dirbtinio intelekto sukurtus avatarus per programas „Character.AI“ ar „Replika“ ir susirūpino, kad su tokiais personažais–bičiuliais nuolat besikalbantys paaugliai vėliau gali turėti rimtų problemų bendraudami su tikrais žmonėmis.
„Bendrai – prastėja vaikų psichika ir daugėja gretutinių diagnozių, ko nebuvo, kai kalbame apie vaikus. Vartotojiška kultūra šiai kartai būdinga. Ją vadiname – nerimo karta“, – sakė RPLC Vilniaus filialo Vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja Giedrė Misiūnienė.
Ar dirbtinis intelektas ir jo sukurti avatarai – jau ir Lietuvos paauglių galvose?
„Labai nauja, dabar vasara, dar neturime atgalinio ryšio. Pirmą atsaką gauname iš mokyklų, kai vaikai grįžta į mokyklas“, – teigė G. Misiūnienė.
Anot psichiatro, 20-mečių jaunuolių drama įvyksta tada, kai baigiasi paauglystė. Tai karta, kuri su virtualia realybe augo nuo kūdikystės – ir dabar pradeda suvokti, jog reikia pradėti rūpintis žemiškais dalykais.
Jiems yra tragedija, kai tenka susidurti su realiu pasauliu.
„Deja, negalime gyventi virtualios realybės pasaulyje. Jiems yra tragedija, kai tenka susidurti su realiu pasauliu. Žmogus tampa visiškai neįgalus, nemoka bendrauti, nežino socialinių normų. Psichikai daroma didžiulė žala“, – aiškino Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius.
Dienos stacionare oficialiai pagalba teikiama paaugliams nuo 14 metų, bet kalbama ir apie 10 metų vaikus. Anot specialistų – ankstyva branda, paauglystė ankstėja.
„Kuo turime jaunesnį amžių, tuo turime įvesti daugiau ribojimų“, – tvirtino RPLC Vilniaus filialo Vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja.
Nepilnamečių dienos stacionaras – antrinio lygio paslauga. Norint čia patekti, reikalingas šeimos gydytojo arba psichiatro siuntimas. Į dienos stacionaro programą įtraukiami ir su paaugliais susitvarkyti nebegalintys tėvai.
Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad dabar koncentruojamasi į pagalbą ambulatorinėmis sąlygomis – pacientų gyvenamojoje aplinkoje, kad jie neprarastų socialinių ryšių ir įgūdžių.
„Pagal įgyvendinamus projektus suplanuotas tam tikras stacionaro lovų mažinimas, o investicijos skiriamos psichikos dienos stacionaro plėtimui, gydymo bendruomenėje komandų kūrimui ir išlaikymui“, – teigė Sveikatos ministerija.
„Jeigu visą laiką psichiatrijos lovų skaičius buvo mažinamas, jis nuosekliai mažėjo 30 metų, bet dabar pradedame kalbėti su Sveikatos ministerija, kad stacionaro lovos tampa perpildytos – būtent dėl jaunų žmonių“, – kalbėjo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius.
Dirbtinis intelektas – iššūkis ne tik psichikai, bet ir kovojantiems su melagienomis, sukčiavimu, dezinformacija – vadinamuoju „deep fake“.
„Reguliavimų rimtų dar nėra – kaip elgtis, kaip šalinti, kartais net neaiškus šaltinis, kas turinį skelbia. Tai yra ateities grėsmė ir problema labai rimta. Bendromis jėgomis bandysime ieškoti, kaip spręsti“, – tikino LRTK skyriaus vedėjas Vadimas Gasperskis.
Anot pašnekovo, net ir sureagavus, per kelias valandas ištrynus dirbtinio intelekto kūrinį – žalos jis gali pridaryti tūkstančiams, kurie tokius vaizdelius spėja pamatyti.
