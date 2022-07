Prasideda tarptautinis festivalis „Spot“: šiuolaikiniai gatvės menai Vilniuje

Menų spaustuvės organizuojamo festivalio SPOT programa yra nemokama, tačiau į kai kuriuos pasirodymus reikalinga registracija.

Festivalio rekomendacijos:

Ketvirtadienis, liepos 7 d.

21:30, Shinzo vidinis kiemas (Šiltadaržio g. 6)

„7 minutės“ | K. Bujanauskas, L. Vervečka, I. Juškevičiūtė, L. Dirsė, T. Stonys, Ž. Dubnikovaitė (LT)

Susitelkimas išblaško, o atsitiktinės gyvenimo aplinkybės nejučia sustato viską į vietas. Vis dėlto žengti žingsnį per slenkstį į nežinomybę pasirodo saugiau nei neperžengus jo išlikti ramiam ir neblaškomam. Vieno žmogaus kelias per save virsta tik ilgo proceso dalimi – koks šis procesas bei koks šios kelionės tikslas nežino net pats artistas. Trys skirtingos asmenybės. Trys skirtingos meno sritys. Trys skirtingos nuotaikos. Ir viso labo septynios minutės.

„7 minutės“ / G. Labutytės nuotr.

22:30 / 23 / 23:30, Pasakų parkas, Lazdynai

„Pasakų parkas“ | MMLAB (LT)

Kai kurie mitai dar nesukurti. Ne visos pasakos baigiasi laimingai. Legendomis apipintas Vilniaus „Pasakų parkas“ kviečia neįprastam pasivaikščiojimui. Kol ausinėse skamba čia pat esančios, į pasimatymą parke atėjusios merginos istorija, šviesų žaidimai ir netikėtos vizualinės užuominos audrina drauge su ja keliaujantį žiūrovą: kur baigiasi šios vietos pasaka ir kur prasideda realybė? O gal šis pasivaikščiojimas – tik dar vienas mitas? „Pasakų parkas“ mitologizuoja realius nusikaltimus ir į blankią pasakojimus papildančių instaliacijų šviesą ištraukia miesto legendų pabaisas – ne tas, kurios slepiasi po lovomis, o tas, dėl kurių atsigręžiate per petį kaskart, kai klaidžiojate parko šešėliuose. Beje, jie irgi turi savo istoriją.

Penktadienis, liepos 8 d. ir šeštadienis, liepos 9 d.

Liepos 8 d. 18 val. / liepos 9 d. 12 ir 16 val., Kaukysos sporto aikštynas (Kaukysos g. 18)

„Game Theory“ | „Joshua Monten dance company“ (CH)

Šveicarų „Joshua Monten dance company“ trupės – estetiškai griežtos ir kupinos žaidimų elementų, šokio kompozicijos – „Game Theory“ pristatymas. „Prieš šokiui tampant menu, prieš jam bandant ką nors išreikšti, prieš jam tampant ceremonija ar technika, tai buvo žaidimas. Būkime atviri, mums labiausiai patinka tie žaidimai, kurių, tikriausiai išvis nederėtų žaisti. Žaidimai, kurie turi pasekmių ir kupini rizikos, žaidimai, kurie yra daugiau nei žaidimai, tokie kurie apsuka mums galvas ir gali sudaužyti širdis. Bet koks apsilankymas stadione, žaidimų aikštelėje ar net šunų parke aiškiai rodo, jog mūsų gabumai išryškėja žaidžiant. Kurdami „Game Theory“ mes sutelkėm dėmesį į spontanišką judesių grožį, kuris atsiranda intensyviai žaidžiamo žaidimo tėkmėje. Tokie judesiai dažnai pasižymi sklandžiu virtuoziškumu, nesąmoningumu ir intuicija. Lygiai tokios pat žavingos yra intensyvaus žaidimo sukeltos emocijos: adrenalino drebulys, pralaimėjimo įgėlimas, spontaniška žaidėjų ir žiūrovų empatija, įtampa, nežinant, kas bus toliau“, – pasirodymą pristato šokio kompanija.

„Game Theory“ / C. Glaus nuotr.

Liepos 8 d. 19 val. / liepos 9 d. 19 val., Lukiškių aikštė

„D-Construction“ | „Cie Dyptic“ (FR)

Lukiškių aikštėje nuguls metaliniai pastoliai, kurie taps energingo hiphopo šokio spektaklio – „D-Construction“ dalimi. Šokis lydimas galingų ritmų su rytietiškais prieskoniais perteiks šokėjų minčių išsilaisvinimą. Pasirodymo metu šeši šokėjai kurs stiprią esybę, o kiekvienas individualiai patvirtins savo unikalumą, aikštės viduryje stovintys metaliniai pastoliai pasirodymo dalyvius įkalins, saugos ir išlaisvins. „Mes tyrinėjame, ką reiškia būti žmogumi, skirdami ypatingą dėmesį žmonijos istorijai, mes stengiamės atsižvelgti į dalykų intymumą bei gylį“,- apie būsimą pasirodymą pasakoja prancūzų kūrėjų kompanija „Cie Dyptic“.

Šeštadienis, liepos 9 d. ir sekmadienis, liepos 10 d.

Liepos 9 d. nuo 12 iki 18 val. / liepos 10 d. nuo 12 iki 18 val., Rotušė aikštė

„Studio Cité“ | Benjamin Vandewalle (BE)

„Studio Cité“ / G. Edouard nuotr.

Antrą kartą į festivalį grįžtantis belgų kūrėjas Benjamin Vandewalle šių metų festivalyje pristatys savo patyriminį projektą – „Studio Cité“, kurio metu vieša Vilniaus miesto erdvė virs savotiška meno muge su net vienuolika skirtingų instaliacijų. Vilniaus Rotušės aikštėje pristatomos instaliacijos festivalio lankytojams savaip perteiks žvilgsnį į viešąją erdvę. Kitaip nei teatre, kai pasirodymas kuriamas nuo nulio su kruopščiai parinktomis dekoracijomis, apšvietimu ir kūnais, Benjamin Vandewalle pirmiausiai dirba su tuo, kas jau yra mieste: gatvėmis, jas sudarančiais architektūriniais elementais, praeiviais, medžiais, oru ir t.t. Šios performatyvios instaliacijos vers mus panaudoti pojūčius kitaip bei stebėti, patirti realybę nauju kampu, čia festivalio lankytojai taps stebėtojais – atlikėjais – žiūrovais. „Studio Cité“ instaliacijos veikia autonomiškai, tačiau nuolat rezonuoja viena su kita turinio ir formos atžvilgiu, o svarbiausia jos sąveikauja su auditorija ir pačiu miestu.

Liepos 9 d. 14 val. / liepos 10 d. 12 ir 15 val., prie Vagos knygyno „Draugystė“ (Gedimino per.2)

„[ The Frame ]“ | „Electrico 28“ (CAT)

„[ The Frame ]“ / N. Milatovic nuotr.

Katalonų menininkų komandos „Electrico 28“ kuriamas pasirodymas - „[ The Frame ]“ siūlo patogiai įsitaisyti, lyg prieš televizorių ir stebėti nuolat kintantį miesto gyvenimą, jį permąstyti, perskaičiuoti, padalinti, perskirstyti bei įsidėmėti svarbiausius dalykus ir jais pasidalinti. Keturi personažai, kurie puikiai moka stebėti ir tvarkyti aplinką, objektus ir subjektus, padės festivalio žiūrovams pamatyti miestą raidžių pagalba. Raidės vėliau taps žodžiais, o žodžiai pavirs sakiniais. Viskas taps dideliu gatvės spektakliu, kuriame nėra nei pradžios nei pabaigos. Šis spektaklis be siužeto, o jo tikslas yra balansuoti ties akimirkos nereikšmingumu ir banalybe, pasitelkiant padidinamąjį stiklą. „[ The Frame ]“ tai kvietimas atverti akis ir širdis mažiems dalykams, smulkmenoms, tai ir galimybė nuotykiui. „Festivalio lankytojai, prie Nacionalinio dramos teatro, bus kviečiami prisėsti lauko teatro parteryje. Kaimyniniai pastatai sukurs scenos erdvę, o prieš žiūrovų akis atsivers didysis pasaulio teatras! Ištęstoje vaizdingoje erdvėje tarp žmonių ir gretimos erdvės, žiūrovų, atliekančių stebėtojų rolę bei aktorių gims žaidimas.

Sekmadienis, liepos 10 d.

12 ir 15 val., Pūčkorių piliakalnio papėdė, Pūčkorių pažintinis takas

„Brūzgynų eilės“ | „Teatro istorijos“ (LT)

Interaktyvus spektaklis vaikams vaikščiojant Lietuvos kraštovaizdžio pažintiniais takais, klausantis lietuvių poetų eilėraščių bei šiek tiek poeto Vaidoto ir jo senelio girininko vaikystės gamtos apsuptyje istorijų, naujai patiriant šalies gamtą ir poeziją. Spektaklį-žygį sudaro aštuonios stotelės, kuriose dalyviai patiria bei išgirsta aštuonis eilėraščius, pamato akį glostančius vaizdus, neįprastus meninius objektus, kiekvienas jų sukuria mažus stebuklus, o akyliausieji pamato ir patiria dar daugiau.

Šokio spektakliai, netikėtos instaliacijos, gatvės teatro pasirodymai, interaktyvios ekskursijos ir dar daugiau visko – tarptautiniame gatvės menų festivalyje – SPOT, jau liepos 7–10 dienomis, atvirose Vilniaus erdvėse, nemokamai!

Visa festivalio programa čia.