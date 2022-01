Latvių muzikos chuliganai „Very Cool People“ kviečia į naujo albumo pristatymą Vilniuje

Lietuvos melomanams puikiai pažįstama latvių džiazo ir fanko grupė „Very Cool People“ sugrįžta į Vilnių – sausio 20 d. muzikos klube „Tamsta“ grupė pristatys savo naująjį, aštuntąjį albumą „50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”. Koncerte skambės ne tik šio albumo kūriniai, bet ir naujos kompozicijos bei aranžuotės kartu su dainininke Paula Saija.