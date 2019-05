Laikui nepavaldūs „Queen“ hitai skambės festivalyje „Midsummer Vilnius“

Nesvarbu, kiek kartų girdėtos, dramatiškos ir įkvepiančios „Queen“ dainos tiesiog nesensta, kaskart atgimsta ir kitų atlikėjų koverių versijose. Šią vasarą liepos 15 d. Valdovų rūmų kieme „Queen“ muzika suskambės taip, kaip dar niekada neskambėjo – su didingais vargonų muzikos garsais ir atliekamos dainininko Manto Jankavičisus su grupe.

Šių metų „Midsummer Vilnius“ festivalyje „Queen“ muzikai skiriamas ypatingas dėmesys - dvi savaites truksiantį festivalį atidarys itin energingas muzikinis pasirodymas „Mantas: Rhapsody Recomposed“.

Praėjusiais metais pasirodęs filmas „Bohemijos Rapsodija“ tik dar kartą atkreipė dėmesį į neblėstantį grupės muzikos aktualumą. Daugybė muzikantų iki šių dienų mini grupę kaip vieną didžiausių savo įkvėpėjų, paveikusių jų muzikinį kelią. Kartais savo meilę ir pagarbą grupei atlikėjai išreiškia atkurdami jų dainas, o jų koverius groja įvairiausių muzikinių žanrų muzikantai.

Įspūdingas „Queen“ muzikinis palikimas aktualus ir šiandien. Išgirdę tokius hitus kaip „Love of My Life“, „We Are the Champions“, „The Show Must Go On“ ar kitus, daugelis pradeda dainuoti kartu iš visos širdies, kartais bandydami pasiekti Fredžio Merkurio balso galimybes. Nors jau praėjo beveik keli dešimtmečiai nuo originalios sudėties grupės koncertų, jų muzikai laikas nepavaldus.

Ir dabar jų dainas dažnai galima išgirsti renginiuose, per radiją ar televizijos reklamose. O išgirdus ne vienam, nubėga šiurpuliukai, kažkas sukirba viduje ir pakylėja dvasią. Kiekvienas grupės narys sukūrė hitais tapusius įrašus ir visi jie 2003 m. pateko į dainų kūrėjų šlovės muziejų.

Norėdami geriau suprasti kultinių dainų prasmę, galime nerti į šių dainų sukūrimo istorijas, kurios dar labiau sustiprina dainų įtaigumą, energetiką ir emociją.

„Bohemian Rhapsody“

Legendinis 6 minučių trukmės singlas „Bohemian Rhapsody“ – viena geriausių visų laikų dainų, sukurta 1975 m. albumui „A Night at the Opera“. Grupė, aplankius didelei sėkmei po trečiojo studijinio albumo „Sheer Heart Attack“ (1974 m.), gavo visišką kūrybinę laisvę ir kito kūrinio kontrolę. Ir, be abejonės, ją išnaudojo iki maksimumo. Iki šiol šis kūrinys visiškai išsiskiria iš kitų. Visų pirma, dėl savo struktūros – tai ne vokalinė muzika, ne baladė, ne opera ir ne roko kūrinys. Tai viskas viename ir be įprastai dainoms būdingo priedainio. Dažniausiai „Queen“ dainas kurdavo studijoje, bet šis kūrinys F. Merkurio galvoje buvo dar prieš pradedant kūrybinį procesą.

Anuomet F. Merkuris minėjo, kad tai buvo trys dainos, kurias jis norėjo įrašyti, sudėtos į vieną kūrinį.

Įrašyti singlą užtruko tris savaites. O savo vokalines dalis atlikėjai nuolat įrašinėjo po 10-12 valandų per dieną. Išleidus „Bohemian Rhapsody“, singlą aplankė didžiulė sėkmė, Didžiosios Britanijos muzikos topuose jis karaliavo net 9 savaites, o 1976 m. sausį jau buvo parduota daugiau nei milijonas kopijų. Nors kritikų nuomonės tuo metu apie kūrinį išsiskyrė, jo populiarumas neišblėso iki šių dienų.

2002 m. Gineso rekordų knygoje daina pripažinta geriausiu visų laikų Didžiosios Britanijos singlu. 2004-aisiais jis tapo „Grammy“ šlovės muziejaus dalimi. 2018 m. gruodį daina tapo labiausiai klausoma XX a. daina ir labiausiai klausoma visų laikų klasikinio roko daina. Kūrinio ir originalaus klipo perklausų bei peržiūrų skaičius įvairiose pasaulio muzikos transliavimo platformose pasiekė daugiau nei 1,6 mlrd.

„Somebody to Love“

F. Merkurio parašyta meilės šauksmo daina debiutavo 1976 m. išleistame albume „A Day at the Races“ bei pasirodė albume „Greatest Hits“ (1981 m). Pasitelkdami balsų sluoksniavimo technologiją „Queen“ sukūrė 100 balsų chorą iš trijų atlikėjų: F. Merkurio, Briano Mayaus ir grupės būgnininko Rogerio Tayloro. Gospelo stiliaus dainą padėjo sukurti begalinis F. Merkurio susižavėjimas soul muzikos legenda Aretha Franklin.

Kūrinys „Somebody to Love“ – apie tikėjimą, nusivylimą ir dvasines paieškas, atlikėjas kvestionuoja Dievo vaidmenį ir gyvenimą be meilės. Tačiau dainos pabaigoje žmogus randa viltį ir atsisako pralaimėti. Žinoma, kad tai buvo F. Merkurio mėgstamiausia jo parašyta daina. Kūrinys dar kartą parodė grupės visapusišką talentą, jų kintantį stilių, galimybes atlikti pop, roko ar net, šiuo atveju, gospelo dainas.

„We Will Rock You“

Hitą „We Will Rock You“ sukūrė „Queen“ gitaristas Brianas Mayus albumui „News of the World“ (1977 m.), o idėja šiai dainai jis susapnavo. B. May‘us žurnalui „Mojo“ 2008 m. atskleidė, kad norėjo sukurti dainą, kurioje galėtų dalyvauti ir klausytojai.

Anot atlikėjo, anksčiau roko grupių koncertuose žiūrovai buvo tik klausytojai, o „Queen“ koncertuose jie pradėjo reaguoti į grupės dainas, dainuoti kartu, kartais taip garsiai, kad net nebegirdėdavai savęs. B. May‘us norėjo pasinaudoti šiuo nauju laiku roko muzikoje. „We Will Rock You“ leido žiūrovams tapti koncerto dalimi. Iš tiesų, daina paremta ritmu, kuriam sunku atsispirti. Pradžioje nėra instrumentų – tik plojimai ir tryptelėjimai, ir tik paskutinėse 45 sekundėse įsijungia instrumentai – prasideda B. May‘aus solo.

Žurnalas „Rolling Stone“ 2004 m. įtraukė „We Will Rock You“ dainą į „500 geriausių visų laikų dainų“ sąrašą, 2001 m. buvo įrašyta į šimtmečio dainų sąrašą, o 2009 m. įtraukta į „Grammy“ šlovės muziejų. Kūrinys pateko į įvairiausius geriausių dainų sąrašus, tačiau svarbiausia, kad net po keturių dešimtmečių daina vis dar yra vienas iš pasaulinių himnų, nuolat skambantis svarbiausiuose sporto renginiuose. Kūrinys sugebėjo pralenkti laiką, muzikines madas ir išlikti populiarumo viršūnėje. Tais pačiais metais kartu su šiuo kūriniu buvo išleistas ir legendinis singlas „We Are the Champions“.

Jau šį vidurvasarį visus šiuos fenomenalius kūrinius, ir dar daugiau, išgirsime atliekamus Manto Jankavičiaus su grupe, kartu akomponuojant vargonams. Naujo skambesio akistatoje legendinės dainos kūriniai skleisis naujomis spalvomis ir energija pačioje Vilniaus širdyje, didingų Valdovų rūmų kieme.

Bilietus į liepos 15-26 d. vykstančio „Midsummer Vilnius“ festivalio renginius galima įsigyti „Bilietai.lt“ bilietų pardavimo kasose arba internetu www.bilietai.lt. Daugiau informacijos apie festivalį „Midsummer Vilnius“ „Facebook“ paskyroje ir internetiniame puslapyje www.midsummervilnius.com.