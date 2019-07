Iškilmingame „Midsummer Vilnius“ atidaryme naujai suskambo „Queen“ kūriniai

Festivalis atidarytas sveikinimo žodžiais, kuriuos pirmasis tarė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Po atidarymo kalbų scenoje pasirodė ypatingas Manto Jankavičiaus projektas „Mantas: Rhapsody Recomposed“. Šis specialiai festivaliui paruoštas muzikinis projektas yra pristatomas kaip vienintelis tokio formato pasirodymas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Pirmą kartą scenoje „Queen“ muzika susijungė su didingais vargonų garsais.

Žymiausios „Queen“ dainos suskambo visai kitaip, naujai ir netikėtai. Su papildoma jėga dėl specialiai paruoštų aranžuočių vargonams, puikių grupės muzikantų bei, žinoma, M. Jankavičiaus vokalo, o įsimintiną reginį papildė ypatinga scenografija bei efektingi Kęsto Rimdžiaus kurti kostiumai.

Tokios dainos kaip „We Are the Champions“, „Show Must Go On“, „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“ ir kiti žymiausi grupės kūriniai, atliekami Manto su grupe ir kartu akompanuojant vargonininkui Robertui Lamsodžiui, atgimė kitokiame skambesyje.

Kaip sakė pats Mantas, šis projektas jam yra intriguojantis iššūkis. „Koncerto metu scenoje susitiks dvi dieviškos jėgos – didingas vargonų skambesys ir „Queen“ muzika, kurios niekaip kitaip ir nepavadintum, kaip dieviška. Vargonai dar labiau sustiprins galingą roko muzikos skambesį. Labai džiaugiuosi, kad šios muzikos „šventove“ taps didingieji Valdovų rūmai, kur susitiks istorija ir novatoriškumas“, – apie projektą sakė M. Jankavičius.