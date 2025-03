„Queen“ gerbėjams – maestro Rinkevičiaus ir orkestro magija: mano darbas pats geriausias pasaulyje

„Čia kaip geras romanas, kurį paskaitai po kurio laiko, o dalykus, kuriuos žinojai ir buvai primiršęs – atrandi iš naujo. Ta dvasia tik turtingėja“, – sakė G. Rinkevičius, po daugelio metų Kaunui ir Klaipėdai atvežantis legendinį „The Queen Symphony“.

„The Queen Symphony“ – tai ne tik muzikinis kūrinys, bet ir gilus emocinis išgyvenimas, sujungiantis roko muzikos galią su simfoninės muzikos didybe. Ši simfonija suteikia klausytojams galimybę naujai atrasti legendinės grupės „Queen“ kūrybą – per orkestro spalvas, sudėtingas harmonijas ir išraiškingą dramaturgiją. Tai kūrinys, kuris pranoksta paprastą dainų interpretaciją ir tampa savarankiška muzikinės istorijos dalimi, perteikiančia tiek grupės muzikos įvairovę, tiek jos emocinį užtaisą. Pasak maestro, ši simfonija – tai daugiau nei tik muzikinė interpretacija, tai išskirtinis meninis kūrinys, perteikiantis „Queen“ kūrybos dvasią ir emocinį gilumą.

Organizatorių nuotr.

„The Queen Symphony“ – tai šešių dalių monumentalus kūrinys, jungiantis „Queen“ muziką su simfonine dramaturgija. Tai ne paprasta dainų aranžuotė, o visapusiška simfonija, kurioje kiekviena dalis plėtoja tam tikrą „Queen“ kūrinių motyvą. Pavyzdžiui, pirmoji dalis remiasi „The Show Must Go On“ tema, o penktoje girdime „We Are The Champions“. Šeštoji – tai atsisveikinimas su Freddie Mercury. Ši simfonija ypatinga tuo, kad apibendrina visą grupės muziką. Tai tarsi gražus prisiminimas“, – pasakojo G. Rinkevičius.

Šis kūrinys pasižymi ypatingu teatrališkumu, kuris leidžia klausytojams ne tik girdėti, bet ir pajusti „Queen“ muzikos dvasią. Jo skambesys alsuoja ekspresija, o melodijos – atpažįstamomis emocijomis, kurios priverčia iš naujo išgyventi legendinės grupės kūrybą.

„Simfonijos teatrališkumas ir jausmingumas iš karto primena Freddie Mercury. Žmonės, nepratę klausytis simfoninės muzikos, atpažins žymiausius motyvus ir pajus stiprias emocijas. Džiaugiuosi, kad po daugelio metų sugrįžtame į šiuos miestus su ypatingu projektu. Tikiuosi, kad tiek Kauno, tiek Klaipėdos publika įvertins šio kūrinio grožį ir mastą“, – viliasi maestro.

Gastrolėms į Kauną ir Klaipėdą su LVSO besiruošiantis G. Rinkevičius atviravo, kad net ir intensyviame laikotarpyje, jis džiaugiasi galėdamas dalintis muzikos magija, o savo darbą įvardija, kaip geriausią pasaulyje.

„Kūrybinis darbas, nors ir įtemptas, yra nepaprastai malonus. Negaliu įsivaizduoti savo gyvenimo be dirigavimo, partitūrų mokymosi ar repeticijų. Per tiek metų tai tapo mano priklausomybe. Džiaugiuosi, nes mano darbas – pats geriausias pasaulyje. Taip, kartais pavargstu, bet tai yra įprastas kūrybinio darbo nuovargis. Pakanka vos kelių dienų poilsio, ir vėl spėju jo pasiilgti“, – sako jis ir kviečia kauniečius bei klaipėdiečius pasimatyti jau kovo mėnesį.

D. Matvejevo nuotr.

LVSO „The Queen Symphony“ koncertai Kaune ir Klaipėdoje – išskirtinė galimybė patirti tokio mąsto ir lygio pasirodymus už sostinės ribų. Turkų kilmės britų kompozitoriaus Tolga Kashif kompozicija „The Queen Symphony“ laužo simfoninės muzikos taisykles, suteikdamas „Queen“ muzikai naują dimensiją ir išraišką. Renginio dalyviai turės retą galimybę pasinerti į užburiančią klasikinės ir roko muzikos sintezę, kuriai atlikti reikalingas atlikėjų sąstatas gali tilpti vos keliose šalies scenose.

„The Queen Symphony“ – be abejonės, įspūdingiausias ir didingiausias „Queen“ muziką reprezentuojantis šedevras, kurį gali išgirsti Lietuvos klausytojai. Vienu metu scenoje pasirodys daugiau nei 140 atlikėjų. Bilietus platina kakava.lt. Juos galite įsigyti ČIA.

Koncertai Lietuvoje:

Kovo 13 d. – Kauno sporto halė;

Kovo 14 d. – Klaipėdos Žvejų rūmai.