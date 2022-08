Į Vilnių vieninteliam pasirodymui sugrįžta fortepijono virtuozas P. Bence’as

Neretai manoma, kad šlovė, aplankiusi virtualiame pasaulyje, nežengia į platesnius vandenis, realybę palikdama nuošalėje. P. Bence’as prieš kelerius metus tapęs tikra interneto sensacija, savo darbais ir populiarumu išsklaido šį mitą nepalikdamas vietos dvejonėms.

P. Bence’as jau spėjo patekti į pasaulio muzikos istoriją. Būdamas vos dvidešimties jis pagerino pasaulio Gineso rekordą, per minutę fortepijono klavišus paspausdamas net 765 kartus. Šiandien, prabėgus devyneriems metams nuo istorija tapusio pasiekimo, P. Bence‘as – vienas populiariausių nūdienos fortepijono atlikėjų pasaulyje. Jis pasauline fortepijono sensacija tapo dėl savo išskirtinio meistriškumo, charizmos ir unikalaus požiūrio į žinomus populiariosios muzikos kūrinius, virtusius fortepijono interpretacijomis.

Paskutinis atlikėjo albumas „The Awesome Piano“, išleistas bendradarbiaujant kartu su leidybine kompanija „Steinway & Sons“, sudarytas iš originalių kūrėjo kompozicijų bei virtuoziškų interpretacijų, įkvėptų Michaelo Jacksono, Lady Gagos, „Queen“, „Toto“ sulaukė milžiniškos sėkmės. Vos pasirodęs prekyboje albumas užėmė pirmąją vietą tarp perkamiausių šio žanro albumų „Amazon” platformoje.

Peteris Bence’as. / Organizatorių nuotr.

P. Bence’as pakelia fortepijono muziką į visiškai naują lygį, įkvepiantį tiek jaunesnę, tiek vyresnę muzikantų ir muzikos mylėtojų kartą visame pasaulyje. Dainų aranžuotės ir originalios atlikėjo kompozicijos koncertuose sulaukia ovacijų. Klausytojai žino tokius jo atliekamus kūrinius kaip „Queen“ „Somebody to Love“ ar „Don't stop me now“, M. Jacksono hitus „Bad“ ir „Black or White“, Sia „Cheap Thrills“.

„Manau, jog fortepijonas gali daug daugiau nei dauguma galvoja ir yra įpratę jį girdėti. Įrašinėdamas šį albumą norėjau, jog kūriniai skambėtų taip, lyg juos atliktų visas orkestras, naudodamas tik fortepijono garsus“ – kalbėdamas apie albumo „The Awesome Piano“ rengimo užkulisius mintimis dalijosi atlikėjas.

Vien per pastaruosius kelerius metus atlikėjas koncertavo dešimtims tūkstančių žiūrovų pasaulio scenose – Sidnėjaus operos teatre, „Victoria Hall“ koncertų salėje Ženevoje – atidarė festivalį „BBC Proms“ Hyde Parke Londone bei buvo pristatytas daugybėje medijų: BBC, „BuzzFeed“, „9GAG“, „Classic FM“, „iHeartRadio“, „Billboard“ ir „Ellen DeGeneres Show“.