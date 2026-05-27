Grupė „Karališka erdvė“ grįžta su trenksmu

Po dviejų areninių šou sulaukusi daugybės gerbėjų kvietimų koncertuoti, grupė nusprendė sugrįžti ten, kur vasara jaučiama stipriausiai. Rugpjūčio 15 d., šventinį Žolinių savaitgalį, grupė atliks savo koncertinę programą „Iš lėto leidžiasi saulė“ vasaros sostinėje Palangoje. „Kažkada Palanga buvo mūsų mėgstamiausia vasaros koncertų vieta, todėl bus labai smagu sugrįžti“, – sakė grupės nariai, kviesdami publiką kartu palydėti saulę prie jūros ir sukurti vieną įsimintiniausių vasaros vakarų.
Rugpjūčio 22 d. Vilniuje, „Vasaros terasoje“, įvyks istorinis koncertas – tai bus pirmasis „Karališkos erdvės“ solinis pasirodymas sostinėje nuo pat grupės gyvavimo pradžios 1995 m. „Nerealu, kai pagalvoji – esame koncertavę įvairiuose renginiuose Vilniuje, radijo stočių apdovanojimuose ir labdaringuose renginiuose tuometiniuose Vilniaus sporto rūmuose, tačiau grupės solinio koncerto Vilniuje taip niekada ir nesurengėme. Atėjo laikas suvesti senas sąskaitas su Vilniumi“, – juokėsi grupės vokalistė Neringa.
Prieš vasaros koncertus grupė pagaliau ištesėjo pažadą, duotą gerbėjams, ir į muzikos platformas išleido geriausių savo dainų albumą pavadinimu „Iš lėto leidžiasi saulė“. Tai pirmasis albumas nuo 2000-ųjų. Jame skamba visos žinomiausios ir klausomiausios grupės dainos su atnaujintomis aranžuotėmis, kai kurios – su perrašytais tekstais bei naujai įrašytomis vokalinėmis partijomis. Visi kūriniai albume buvo specialiai ruošti ir atlikti „Žalgirio“ arenos koncertuose – didžioji dalis šių versijų iki šiol niekur kitur oficialiai neskambėjo.
„Iš lėto leidžiasi saulė“
„Tarp žemės ir dangaus“
„Pasmerktas“
„Sakė man“
Grupės „Karališka erdvė“ koncertai vyks:
Rugpjūčio 15 d. – Palangos koncertų salėje;
Rugpjūčio 22 d. – Vilniuje, „Vasaros terasoje“.
Bilietus platina: www.medusa.lt.
Organizatorius: MEDUSA CONCERT.
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