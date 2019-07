Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ keliasi į Šiuolaikinio meno centrą

Lapkričio 13–17 dienomis vyksiantis festivalis „Vilnius Mama Jazz“ skelbia pirmuosius šių metų programos akcentus: tai yra „The Comet Is Coming“ ir Odedo Tzuro kvartetas.

„Kometa“ Lietuvos link artėja iš Jungtinės Karalystės: King Shabaka, Danalogue ir Betamax, susivieniję 2013-ais metais, efektingai skrieja per šlovės padangę, elektronikos, džiazo ir psichodelikos mišiniu sudrumsdami visus kanonus. Debiutinis albumas „Channel the Spirits“ 2016 metais pelnė Merkurio apdovanojimą ir nuo tada grupė nebepaliko ryškiausių muzikos reiškinių orbitos. Po saksofonininko pseudonimu „Vilnius Mama Jazz“ gerbėjai turėtų atpažinti Shabaką Hutchingsą, 2015 m. viešėjusį festivalyje su projektu „Sons of Kemet“. Šis trio – kitoks savo muzikine kalba ir energine įkrova, bet toks pat galingas meistriškumu ir idėjų užtaisu.

Tą patį (lapkričio 14 d.) vakarą klausytojų laukia akistata su kitu išskirtiniu kūrybiniu pareiškimu, kurio autorius – Odedas Tzuras. Prieš keletą metų iš Izraelio į Niujorką atvykęs saksofonininkas tituluojamas „naujos svingo rūšies“ išradėju. Kai mokėsi pas indų klasikinės muzikos guru Hariprasadą Chaurasią, jam atsivėrė nauji keliai ir kitoks muzikos suvokimas, įgalinęs jį sukurti unikalią grojimo techniką bei savitą kalbą. Dėl gilaus saksofono tono ir natūraliai tekančių, pasakojimą primenančių kompozicijų, jis dažnai lyginamas su J. Coltrane’u, bet, žinoma, Tzuro kūryba yra kita era ir kita istorija, tampanti šių metų festivalio dalimi.

Vykstant daugelio sostinės meno erdvių rekonstrukcijoms, kai kurių tradicinių renginių neišvengiamai laukė pokyčiai. „Vilnius Mama Jazz“ – vienas jų. Šių metų festivalio adresas – Šiuolaikinio meno centras (Vokiečių g. 2). Čia vyks visi festivalio koncertai, diskusijos, konferencija, jam session ir kiti renginiai.

Norintiems aprėpti visą festivalio panoramą, „Vilnius Mama Jazz“ jau šiandien siūlo festivalio pasą, kuris atvers duris į visus renginius penkias festivalio dienas.