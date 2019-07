Festivalis „Midsummer Vilnius“: tobulo „Queen“ muzikos ir vargonų skambesio paieškos

Festivaliui ruošiamas unikalus muzikinis projektas yra vienintelis tokio formato pasirodymas ne tik Lietuvoje bet ir pasaulyje. Pirmą kartą scenoje susilies veržlus „Queen“ muzikos gūsis su didingais vargonų muzikos garsais.

Repeticijose ieškoma tobulo skambesio

Ilgos valandos repeticijų, tobulo garso paieškos ir nauji iššūkiai ruošiantis šiam projektui pasitiko ne tik Mantą, bet ir vargonininką R. Lamsodį, kuris kaskart repeticijoms su Mantu grįžtą į gimtinę iš Norvegijos, kurioje gyvena ir dirba vargonininku jau daugiau nei 15 metų.

Naujos patirtys ir mokymasis naujų įgūdžių Roberto negąsdina, vykdamas dirbti vargonininku į Norvegiją, jis neturėjo vargonininko išsilavinimo, bet, kaip sako pats Robertas, kai susiklosto palankios aplinkybės – viskas yra įmanoma.

„Išvykau į Norvegiją dirbti vargonininku, nors nemokėjau profesionaliai groti vargonais, sugebėdavau pagroti tai, ko reikėdavo bažnyčioje vykstančioms pamaldoms. Po poros metų supratau, kad noriu tobulėti, pradėjau mokytis vargonininko specialybės ir po šešių metų studijų tapau profesionaliu vargonininku. O šiuo metu esu pasiruošęs naujiems iššūkiams, dabar, besiruošdamas projektui „Mantas: Rhapsody Recomposed“ vėl mokausi naujų grojimo technikų. Man toks projektas yra visiškai nauja patirtis, kaip ir visai kūrybinei komandai bei klausytojams. Kiek teko domėtis, iki šiol niekas nėra to daręs“, – pasakojo R.Lamsodis.

Su vargonais groti populiariąją, roko muziką nėra paprasta net ir puikiai savo darbą išmanančiam profesionalui.

Pasak Roberto, ne veltui vargonai vadinami instrumentų karaliumi – tai labai daug galimybių turintis instrumentas. „Su juo galima groti beveik bet kokią muziką, tačiau ne visi bando tai daryti. Ne dažnam vargonininkui kyla mintis groti šiuolaikinę muziką, gal dėl paties instrumento sakralumo ar kitų priežasčių. Bet aš manau, kad jei yra instrumentas – su juo tiesiog reikia groti ir išbandyti jo galimybes, eksperimentuoti ir atrasti netikėtą skambesį. Džiugu, kad šiandien yra įvairių alternatyvų, pavyzdžiui, elektroniniai vargonai, kurie skleidžia analogišką garsą, tik jis išgaunamas skaitmeniniu būdu, todėl turime galimybę jais groti Valdovų rūmų kiemo erdvėje“, – apie eksperimentus su vargonais kalbėjo Robertas.

Tobulo skambesio paieškos – pagrindinis vargonininko iššūkis ruošiantis atlikti ekspresyvią „Queen“ muziką. „Didžiulė užduotis man – kaip su šio instrumento registrais išgauti tinkamą „Queen“ muzikos spalvą, juk garso išgavimas vargonais yra itin specifinis. Ne viską galima pagroti taip, kaip įprasta populiariojoje muzikoje. Vargonai yra senas ir unikalus instrumentas, su visai kitokia garso išgavimo technologija. Kaip bebūtų, tame ir yra visas išskirtinumas – vargonai suteikia kitokį, naują skambesį šiai muzikai. „Queen“ muzika turi skambėti su tokia pačia jėga, tik papildyta dar daugiau didybės“, – sakė vargonininkas.

Šio projekto metu susitiko tikri savo srities profesionalai, nuolatos ieškantys tobulumo. Robertas neslėpė, kad repeticijų procesas išties intensyvus. „Nuolat stengiamės tobulinti jau esamą skambesį, norisi padaryti vis geriau. Repeticijų metu svarbu atidirbti visą specifiką, techniką, daug detalių, kurios koncerte suguls į gražią visumą. Koncerte bus daug didingos muzikos, manau, kiekvienas Valdovų rūmų kieme pajus, kaip po kojomis suvirpės žemė“, – pasakojo Robertas.

Laiko ir didelio noro subrandinta idėja

Idėja vargonams suteikti būtent tokį „vaidmenį“ kilo įvairių atsitiktinumų ir didelio užsidegimo dėka. Manto ir Roberto pažintis užsimezgė seniai, Kėdainiuose. Vienas dirbo mokytoju muzikos mokykloje, o kitas buvo dar tik mokinys. Ir tik visai neseniai vėl susitiko kartu įgyvendinti didelius projektus.

Gyvendamas Norvegijoje ir kaskart sugrįždamas į Lietuvą R. Lamsodis Kėdainiuose inicijavo visuomeninį projektą „Kėdainiams reikia vargonų!“. „Kėdainiuose organizuojame labdaros koncertus, kur koncertuodami įvairūs atlikėjai, muzikantai padeda rinkti lėšas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios vargonams. Vienam koncertui pakvietėme ir Mantą, kaip buvusį kėdainietį. Taip mūsų ryšys su Mantu atsinaujino, pradėjome dažniau bendrauti, kalbėtis apie muziką, įvairias idėjas.

Tuo metu aš jam pasiūliau padaryti bendrą projektą su vargonais, bet net nesitikėjau, kad jis pasiūlys „Queen“ muziką. Taip ir pradėjome gyventi su šia mintimi, kuri kirbėjo galvoje porą mėnesių, ir po truputį subrandinome ją iki realybės. Štai dabar, esame čia, ruošiamės koncertui. Staiga daug dalykų tapo įmanomi, atsirado ir vargonai, kuriuos galime atsigabenti į sceną, programa ir visa kita. Visa vizija buvo Manto galvoje, jis daug dirba su tuo, kaip tai turėtų atrodyti, o man, juk tik reikės groti. Idėja materializavosi įdėto darbo ir didelio noro dėka", – su šypsena pasakojo R. Lamsodis.

Kaip sakė pats Mantas, šis projektas jam yra intriguojantis iššūkis. „Koncerto metu scenoje susitiks dvi dieviškos jėgos – didingas vargonų skambesys ir „Queen“ muzika, kurios niekaip kitaip ir nepavadintum, kaip dieviška. Vargonai dar labiau sustiprins galingą roko muzikos skambesį. Labai džiaugiuosi, kad šios muzikos „šventove“ taps didingieji Valdovų rūmai, kur susitiks istorija ir novatoriškumas“, – apie projektą sakė M. Jankavičius.

Pačioje Vilniaus širdyje kultines „Queen“ dainas, tokias kaip „Love of My Life“, „We Are the Champions“, „The Show Must Go On“ ir kitas jau ateinantį pirmadienį bus galima išgirsti atliekamas Manto su grupe, kartu akompanuojant vargonininkui R. Lamsodžiui.