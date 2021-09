Elektroninės muzikos diva R. Murphy pavasarį koncertuos Vilniuje

Antrą kartą Vilniuje viešėsianti elektroninės muzikos diva išsiilgusiems gerbėjams pristatys naujausią albumą „Róisín Machine“ ir atliks didžiausius hitus. Gegužės 6 d. sostinės „Compensa“ koncertų salėje vyksiantis koncertas bus vienintelis R. Murphy pasirodymas Lietuvoje.

R. Murphy gimė Dubline, tačiau užaugo Mančesteryje. 1994 m. ji kartu su prodiuseriu Mark Brydon įkūrė elektroninės muzikos duetą „Moloko“. Vos susipažinusi pora iškart rado bendrą kalbą. Teigiama, kad bandydama užkalbinti Brydoną, Róisín ištarė žodžius: „Ar tau patinka mano aptemptas megztinis?“ – ši frazė po metų tapo debiutinio „Moloko“ albumo pavadinimu. 2002-aisiais metais muzikinę veiklą nutraukęs duetas išleido keturis sėkmingus albumus ir dideliais hitais tapusias dainas „The Time Is Now“, „Fun For Me“ ir „Sing It Back“.

Moloko – The Time Is Now

Persikėlusi gyventi į Londoną, R. Murphy pradėjo bendradarbiauti su prodiuseriu Matthew Herbert, su kuriuo įrašytų solo dainų albumas „Ruby Blue“ buvo išleistas 2005 m. Po metų dainininkė pasirašė kontraktą su įrašų kompanija „EMI“, kuri 2007-aisiais metais išleido dideliu hitu tapusį singlą „Overpowered“ ir to paties pavadinimo antrąjį R. Murphy solo albumą.

Trečiojo dainininkės solo albumo gerbėjai laukė aštuonerius metus, per kuriuos R. Murphy ne tik bendradarbiavo su David Byrne, Fatboy Slim, David Morales ir Boris Dlugosch, bet ir spėjo išleisti itališkai įdainuotų šešių dainų mini-albumą „Mi Senti“. 2015-ųjų gegužę išleistas trečias atlikėjos solo darbas „Hairless Toys“ buvo pristatytas prestižinei „Mercury Music Prize“ premijai. Po metų R. Murphy gerbėjus nudžiugino ketvirtuoju albumu „Take Her Up to Monto“.

R. Murphy – Let Me Know

2020-ųjų vasarą atlikėja pranešė, kad netrukus išleis penktąjį solo albumą „Róisín Machine“, kurį pristatys gastrolėse Europoje. Naujasis įrašas vainikavo dešimtmečius trunkantį atlikėjos ir prodiuserio DJ Parrot bendradarbiavimą. Naująjį albumą pristatė hitais tapę singlai „Simulation“, „Jealousy“, „Incapable“, „Narcissus“ ir „Something More“. Muzikos kritikai įrašą įvertino ypač palankiai, o pati dainininkė paskelbė, kad naujausią kūrybą pristatys koncertuose. Deja, pandemija pakoregavo planus ir koncertinį turą teko perkelti į 2022-uosius.

Perkėlus anksčiau suplanuotus koncertus, atsirado galimybė gastroles išplėsti ir šiandien R. Murphy paskelbė grįšianti koncertuoti į Lietuvą. Pirmąkart 2015-ųjų vasarą Kalnų parke koncertavusi atlikėja į Vilnių atvyks kitų metų pavasarį – vienintelis R. Murphy koncertas mūsų šalyje įvyks gegužės 6 d. sostinės „Compensa“ koncertų salėje.

R. Murphy – Narcissus