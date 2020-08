E. Jennings koncerte Vilniuje – muzikantų retro-orkestras ir paslaptingas svečias

„Trečiadienį dainuosiu kartu su 10-ies muzikantų retro-orkestru – žiūrovų laukia seksualus svingas ir sultingas džiazas. Taip pat atliksiu hitus „Leading Me Home“, „Lovely Day“ ir kitus“, – sako Erica Jennings. „Naujai suskambės retro-dainos „Vėjas man pasakė“ ir „Gera“. Taip pat, atliksiu kūrinius iš naujojo albumo. Be to, koncerte dalyvaus ypatingas svečias, kuris nepanoro atskleisti savo vardo. Tai bus tikra staigmena. Sukursime elegantišką ir mielą atmosferą po žvaigždėmis, žinoma, laikysimės visų saugumo reikalavimų ir socialiai saugaus atstumo“.

Rugsėjo 2 d. Vasaros terasoje Vilniuje vyksiančiame naujausio abumo „Songs In Saturn“ pristatymo koncerte Ericos Jennings atliks daug naujų ir gerai žinomų dainų „The Truth“, „Black Is The Colour“ bei naująjį hitą „Because Of You“, kurį įrašė kartu su Andriumi Mamontovu.

E. Jennings dainininkės karjerą Lietuvoje pradėjo prieš du dešimtmečius, kai būdama 18-os kartu su Victoru Diawara ir Viliumi Alesiumi sukūrė didžiulės sėkmės sulaukusią grupę „Skamp“. Grupė akimirksniu tapo viena populiariausių visų laikų Lietuvos popmuzikos grupių, susižėrė gausybę apdovanojimų, o 2001 m. atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse Danijoje.

Vėliau E. Jennings pradėjo solinę karjerą, o 2011–2013 m. intensyviai koncertavo su savo vyru Jurgiu Didžiuliu kaip duetas „The Ball & Chain“.

Pastarieji metai E. Jennings buvo itin sėkmingi – 2016 m. ji išleido debiutinį solinį albumą „Leading Me Home“, kurio kūriniai skambėjo ne tik daugybėje radijo stočių Europoje, bet ir už Atlanto – JAV, Kolumbijoje, Brazilijoje. Muzikos kritikai gyrė albumą už nuoširdumą, brandą ir naujai atrastas Erica Jennings vokalo spalvas.

2017 m. Lietuvos muzikos asociacijos metų apdovanojimuose „M.A.M.A“ dainininkė laimėjo Metų atlikėjos apdovanojimą, o leidinio „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius“ organizuojamuose Lietuvos Metų moters rinkimuose E. Jennings atiteko „Metų moters“ titulas.

Tų pačių metų pabaigoje pasirodęs E. Jennings albumas „New Standards“, kurį prodiusavo Joseph Baldassare, buvo įrašytas Briuselio ir Niujorko įrašų studijose. Tiek už Atlanto, tiek dainininkės gimtojoje Airijoje muzikos kritikai puikiai įvertino pirmąjį atlikėjos džiazo ir soulo muzikos darbą.

Nemažai prie sėkmės prisidėjo tai, kad naujos dainos buvo įrašytos kartu su talentingais Niujorko džiazo muzikantais, dirbusiais su muzikos legendomis Bobu Dylanu, Liza Minelli, Franku Sinatra ir daugybe kitų.

Viena populiariausių šalies dainininkių neseniai šventė jubiliejinį gimtadienį. 40-ties metų jubiliejaus proga E. Jennings didžiausią dovaną padovanojo gerbėjams – išleido ilgai lauktą solo albumą „Songs In Saturn“.