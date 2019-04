Džiazo karalius K. Washingtonas vasarą surengs koncertą Vilniuje

Vasara bus labai muzikali. Liepos 3 d. Vilniuje be jau paskelbto australo RY X pasirodymo Botanikos sode suplanuotas ir dar vienas įspūdingas koncertas. Šįkart atsinaujinęs Mokytojų namų kiemelis ir vienvaldis džiazo karalius Kamasi Washingtonas.

Mums tikrai labai sekasi. Gal ir juokinga taip sakyti, bet Lietuvoje toks koncertas yra didžiulė prabanga.



K. Washingtonas yra kietas personažas. Iš Los Andželo. Jis tikras headlineris ir bet kuriame džiazo festivalyje jo vardas būtų užrašytas riebiausiomis raidėmis. Šiaip tai jis jau dabar gyva legenda ir šių dienų džiazo simbolis. Patikrintas didžiųjų festivalių ir rimtų leidybinių kompanijų. Įvertintas „Grammy“ ir „Brit Awards“ apdovanojimuose. Jis džiazo sunkiasvoris, bet tikrai didesnis už patį žanrą. Jo vardas linksniuojamas su Kendricku Lamaru, „Florence + The Machine“, Flying Lotusu, St. Vincent, „Run The Jewels“ ir kitais šviesuoliais. Net Snoop Doggą jis vadina dėde.



Pagrindinis jo instrumentas – tenoro saksofonas. Apie jį šiandien kalba visi – Kanye Westas, Drake‘as ir net Rihanna. Dar ir Thundercat draugelis, na ir šiaip nuopelnų jam pakanka, o ir garsas kalba už save. Pats Kamasi Washingtonas turi fenomenalią muzikantų grupę su dviem būgnininkais, todėl geriausiai jį vertina būtent gyvai. Pažymėsim, kad jo leidykla „Young Turks“ taip pat yra paleidusi „The xx“, FKA Twigs, Samphos ir kitų gerų artistų muzikos. Joks džiazo artistas negalėtų tuo pasigirti, juk tiesa?



Jis klauso visų geriausių, bet labiausiai tiki savimi. Washingtonas įsivaizduoja pasaulį kaip nesibaigiančių kovų vietą. Bet pats turi begalinį potencialą. Jei jis būtų išsiųstas į negyvenamą salą, jis vistiek toliau grotų tai, kas jam patinka.



Ne kiekvieną dieną Vilniuje lankosi tokie užsienio artistai, ir tikrai išskirtinė proga, kad abu jie – koncertuose be stogo. Turėtume labai džiaugtis šia būsima viešnage. Kol kas įdomiausia metų žinia, o išankstiniai bilietai – jau prekyboje. Tiesa, tam reikia specialaus kodo iš „8 Days A Week“.

Mokytojų namų kiemelis – ne guminis, nėra ko delsti. Bus klasiškas koncertas. Tikimės tilpti. Jei netilpsit, tai bus įrodymas, jog nemelavom. Maloni tokių koncertų tąsa – juk prisimenat „BadBadNotGood“ arba laukiat gegužę atvykstančių „The Cinematic Orchestra?



Kamasi Washingtono viešnagę Vilniuje pristato tolyn žvelgianti muzikos agentūra „8 Days A Week“. Jie neatostogauja, nesnaudžia ir neleidžia Vilniui miegoti. Panašu, kad jie planuoja geriausią vasarą gyvenime. Vien šį koncertų sezoną ši kompanija jus kviečia į „The Cinematic Orchestra“, RY X, „Franz Ferdinand“, Connano Mockasino, Father John Misty ir ionnalee pasirodymus.



