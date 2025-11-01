„Charles Lloyd Sky Quartet“ atvyko į Vilnių

Lapkričio 12 d., LVSO koncertų salėje skambės amžina „Charles Lloyd Sky Quartet“ muzika. 87-erių meistras Charlesas Lloydas yra džiazo istorijos kūrėjas, kurio kelias driekiasi nuo legendinio kvarteto su Keithu Jarrettu ir Jacku DeJohnette’u iki pirmojo džiazo albumo, perkopusio milijoną pardavimų. Ir čia jo aktualumas nesibaigia: jis vis dar demonstruoja kūrybinį alkį – Džiazo žurnalistų asociacija jį įvardijo vienu svarbiausių šių metų muzikantų, o albumas „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ pripažintas geriausiu 2024-ųjų džiazo albumu.
Nepaisant šlovės, Lloydas visada rinkosi tylos ir gylio trajektoriją: „Muzika yra gydomoji jėga. Ji sugeba peržengti visas ribas, paliesti širdies gelmes. Muzika aš galiu išreikšti viską, kas slypi manyje, tam žodžiai nereikalingi“, – yra sakęs transcendentinę meditaciją praktikuojantis saksofonininkas. Jo paties apibrėžta kryptis paprasta ir drąsi: „Džiazas – laisvės ir nuostabos muzika. Ji įkvepia, pakylėja, paliečia širdį ir gydo. Ji transformuoja.“
Kartu su Lloydu Vilniuje pasirodys trys išskirtinės šiuolaikinio džiazo asmenybės: pianistas Jasonas Moranas, kurio muzikoje susitinka post-bop tradicija su avangardo drąsa ir hiphopo kvėpavimu bei šiuolaikinės klasikos mąstysena, kontrabosininkas Larry’is Grenadieris, kuris daugeliui melomanų ko gero siejasi su ilgamečiu darbu „Brad Mehldau Trio“, tačiau jo tembras ir melodinė vaizduotė formavo ir Pat Metheny, Paul Motian, Joe Henderson, John Scofield projektų skambesį, ir būgnininkas bei multiperkusininkas Kweku Sumbry, kurio pulsas šaknijasi ir Vakarų Afrikos, ir šiuolaikinio džiazo tradicijose. Šis dinamiškos energijos meistras „Vilnius Mama Jazz“ publikai jau pažįstamas – 2024 m. festivalyje grojo su „Immanuel Wilkins Quartet“. Tad džiugi žinia tiems, kuriuos tuomet sužavėjo jo grojimas: šįkart Sumbry išgirsime kitokiame amplua – įsiklausantį, poliritmų audinį pinantį partnerį Ch. Lloydo kvartete.
Išpuoselėtos muzikos pasiilgusios publikos laukia istorinis vakaras ir aktualiausių dabarties muzikantų susitikimas. „Mene yra trys lygiai: mėgėjai, profesionalai ir meistrai. Profesionalų daug, mėgėjų – dar daugiau, o meistrų – labai mažai. Būtent toks yra Charlesas Lloydas – jis pats skamba, ir koncerto metu jūs išgirsite, kaip viduje skamba žmogus. Jis yra vienas tų, ką mes vadiname mohikanais.“ – apie Lloydo reikšmę muzikoje dalinasi perkusininkas, kompozitorius, improvizacinės muzikos kūrėjas ir „Vilnius Mama Jazz“ ambasadorius Vladimiras Tarasovas.
