Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ pristato programą: scenoje – vienas svarbiausių šių dienų gitaristų

Norvegų gitaristą E. Aarsetą galima vadinti nenuspėjamos muzikos meistru. Jis bendradarbiavo su tokiais pasaulinio garso atlikėjais kaip Ray Charlesas, Cher ir grupės „a-ha“ vokalistas Mortenas Harketas. Vis dėlto, apibūdinti jį vien kaip garsenybių palydovą būtų pernelyg siaura. Aarsetas geba subtiliai suderinti tradicines gitaros technikas su moderniomis improvizacijomis, o jo kūrybos vizija peržengia džiazo, roko, popmuzikos ribas.

Nuo roko su Jimi Hendrixu iki džiazo improvizacijų: Aarseto kelias į muzikos pasaulį

Eivindas pirmą kartą gitarą paėmė į rankas būdamas dvylikos, kai išgirdo Jimi Hendrixo plokštelę. Jo paauglystė buvo pilna roko legendų skambesių, tačiau brolio paskatintas jis atrado džiazą, kurį pamilo ir pradėjo tyrinėti. Prieš kelis dešimtmečius jis jau buvo žinomas kaip vienas talentingiausių Norvegijos gitaristų, dirbęs su įvairių stilių muzikantais.

Naujos džiazo kryptys ir ikoniškos partnerystės

Vienas reikšmingiausių Eivindo karjeros postūmių įvyko pradėjus bendradarbiauti su trimitininku, 2018 metais grojusiu festivalyje „Vilnius Mama Jazz“, Nilsu Petteriu Molvaeriu, kurio albume „Khmer“ Aarseto eksperimentinė gitara tapo svarbiausia muzikinė dedamąja. Jis taip pat dirbo su džiazo žvaigždėmis Django Batesu, Dee Dee Bridgewater, Jan Garbarek bei Mari Boine.

Naujas albumas – naujas eksperimentas

Pirmasis solinis Aarseto albumas „Electronique Noire“ buvo išleistas 1998 metais ir sulaukė kritikų pagyrų dėl savo unikalios atmosferos ir džiazo su elektronika sintezės.

„Jo gitara per kelias sekundes nuo švelnaus šnabždėjimo pereina prie riaumojimo. Unikali muzikos vizija, kintanti atmosfera, stipri elektroninės muzikos įtaka. Eivindas apima visą muzikos nuotaikų skalę – nuo intensyvumo iki intymumo“, – sakė albumo recenzentai.

Garsinė kelionė tarp realybės ir fantazijos festivalyje „Vilnius Mama Jazz“

Festivalio metu Eivindas Aarsetas pristatys naujausią albumą „Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey“. Šis albumas – tai kelionė per garsinius peizažus, kur susilieja improvizacija, ritmas ir unikali Aarseto muzikos estetika. Su E. Arsetu koncertuos ir kvarteto muzikantai: Audunas Erlienas, Wetle Holte‘as ir Erlandas Dahlenas.

„Kiekvienais metais stengiamės pristatyti klausytojams kuo įvairesnę ir aktualesnę programą, kuri atskleidžia džiazo pasaulio įvairovę ir jo neaprėpiamas galimybes. E. Aarsteto muzika yra puikus pavyzdys, kaip džiazas gali susilieti su kitomis muzikos kryptimis ir sukurti išskirtinę patirtį mūsų lankytojams. Ypatingai džiaugiamės, kad Eivindas Aarsetas po penkiolikos metų grįžta į festivalį“, – sakė festivalio organizatorė Judita Bartoševičienė.

Eivind Aarset Group – festivalyje „Vilnius Mama Jazz“ gegužės 23 d. 22 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.