Ar spalį susitiksime festivalyje „Tai – aš“? (programa)

Šių metų renginių programoje – jaukūs festivalio koncertai muzikos gurmanams magiškoje Šv. Kotrynos bažnyčioje, bendruomeninės, tarpkultūrinės kūrybinės dirbtuvės jauniesiems dainų ir tekstų autoriams bei atlikėjams, po Lietuvos miestelius Birštoną, Alytų, Skapiškį, Veisėjus ir kaimynines šalis keliaujantys koncertiniai festivalio atlikėjų muzikiniai ekipažai, netikėtas jungtinis muzikos ir teatro projektas visai šeimai bei jaukūs autorinės kūrybos naktinėjimai iki paryčių.

Pirmadienį festivalį pradės eksperimentinė, performatyvi, vos 30-čiai žmonių skirta ekskursija – koncertas „Vilnius ir meilė“. Po poeziją, Vilnių, Šv. Kotrynos bažnyčią ir muzikines improvizacijas klaidžiosime su multiinstrumentalistu Skirmantu Sasnausku ir gidu Dariumi Jokūbausku.

Šių metų programoje didelis dėmesys skiriamas jaunosios kartos dainuojamosios poezijos atstovams. Ketvirtadienio atidarymo koncerte Šv. Kotrynos bažnyčioje grupė „Baltos varnos“, drauge su styginių kvartetu, pristatys savo naująjį gyvo garso albumą „Virsmas“.

Jaunuosius kūrėjus ir atlikėjus eksperimentuoti kvies tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, kurias ves kūrėjai – bardai Annika Fehling (Švedija), Brett Perkins (Amerika/Danija), o taip pat gerai žinoma istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė. Specialioje „Bardazmus“ programoje tarptautine patirtimi kultūrinių mainų tematika improvizuos ne tik Lietuvos, bet ir pagal ERASMUS programą atvykę studijuoti jaunuoliai iš įvairių pasaulio šalių!

Penktadienį klausytojų lauks netikėta muzikinė provokacija. Į didžiąją festivalio sceną Šv. Kotrynos bažnyčioje lips ir gerai žinomų bardų dainas savaip atliks festivalio iššūkį priėmę kitų muzikos stilių atstovai: bliuzo karalienė Arina, retro, džiazo ir svingo ritmu skambančios „The Dities“, „Šv. Jonų bažnyčios Gospel choras“ ir charizmatiškieji „Rakija Klezmer orkestar“. Greta žaismingų Lietuvos atlikėjų pasirodymų scenoje pamatysite kviestinius svečius iš plačiojo pasaulio – Yoanna Ceresa, Mathieu Goust (Prancūzija), Kevin Church (JAV), Peter Baxter (Airija), Annika Fehling (Švedija).

Festivalis „Tai – aš“ mėgsta eksperimentuoti, todėl pakvietė dvi profesionalių kūrėjų komandas, kurios paruošė muzikinį siurprizą šeimoms. Jų bendrystės rezultatą pamatysite šeštadienį muzikinėje – edukacinėje popietėje visai šeimai „Dainų karuselė“. Pagal S. Gedos eiles originaliai aranžuotas dainas apie senas mašinėles, baltąją varnelę, du mažus baltus pingvinus ir kt. tik savo balsais a cappella atliks vokalinio vyrų ansamblio „Quorum“ vyrai, o koncerto metu vaizduotę žadins rankų šešėlių teatro „Budrugana“ aktorių kuriamos vizualinės improvizacijos“.

Šeštadienio vakarą, festivalio uždarymo koncerto scenoje, susitiks bei visų laikų geriausias savo dainas atliks kelių kartų dainuojantys aktoriai, bardai grandai – Saulius Bareikis, Jokūbas Bareikis su savo šeima ir Aidas Giniotis su savo sūnumi Ignu. Drauge su dėstytoju ir atskirai pasirodys jaunųjų aktorių grupė „Pliumbum“, žadanti savitai prakalbinti maestro Vytauto Kernagio dainas. Jaukus, nuoširdus geros muzikos vakaras – garantuotas!

Pasak festivalio projekto vadovės Linos Užkuraitytės, ypatingas dėmesys šiemet skiriamas tiek atokiau gyvenančioms atskirų mūsų šalies regionų bendruomenėms, tiek tarpkultūriniam dialogui stiprinti. „Šiemet didelį dėmesį skyrėme bendruomenių, regionų, socialinės paskirties ugdymo ir švietimo įstaigų lankytojų kūrybiškumo skatinimui ir edukacijai. Visą savaitę po įvairius šalies miestelius pasklis „bardamobiliai“ – jungtiniai užsienio ir Lietuvos atlikėjų ekipažai. Muzikinės atlikėjų komandos aplankys Birštoną, Alytų, Trakus, Skapiškį, Veisėjus. Tradiciškai tęsiama draugystė su kaimyninės Latvijos dainuojamosios poezijos atstovais. „Tai – aš“ atlikėjai pasirodys Rygoje vyksiančiame dainuojamosios poezijos festivalyje „Bardu rudens 2019“ pristatydami savo šalies kultūrą ir įvairių šalių dainuojamosios poezijos žanro savitumą“. Muzikinis atlikėjų ekipažas aplankys ir mažesnes vietos bendruomenes.

Išbandyti save scenoje tradiciškai kviečia „Naktinėjimai“. Jau prasidėjo kūrėjų ir atlikėjų registracija. „Naktinėjimų“ organizatorius, bardas Gytis Ambrazevičius sako, kad šio renginio scena skirta jauniesiems kūrėjams prisistatyti, įvertinti savo galimybes, pasimokyti vieniems iš kitų, pasidalinti kūrybine patirtimi ir rasti savo kūrybos bendraminčių. Tai – it startinė aikštelė tiems, kurie savo gyvenimo neįsivaizduoja be kūrybos. Atpažinai save? Ieškok anketos ir dalyvauk!

Kodėl jau dabar verta ieškoti festivalio programos ir bilietų į koncertus? Tavo spalis be tradicinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ – it ruduo be krentančių lapų! Nesnausk! Bilietų į didžiuosius festivalio renginius ieškok www.bilietai.lt kasose.