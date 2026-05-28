„Vilnius Pink Soup Fest 2026“: keleivius laivai plukdys nuo vidurdienio

Laivų paradas prasidės 12 val. ir drieksis nuo Mindaugo tilto iki Baltojo tilto. Dėl jo Vilniaus laivai įprastą maršrutą pradės po pietų. Pirmasis laivas nuo „Verslo trikampio“ išplauks 13.40 val., o iš Žirmūnų paplūdimio – 13.55 val. Nuo sekmadienio laivai kursuos įprastu tvarkaraščiu.
Į festivalį atvykstančius keleivius prie Baltojo tilto pasitiks specialiai šiai progai sukurta įspūdinga JUDU šaltibarščių instaliacija, jau tapusi viena ryškiausių festivalio vietų nuotraukoms.
Šventinio savaitgalio metu keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai – naudotis JUDU / Vilniečio kortelėmis, programėle „m.Ticket“, JUDU savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive.
Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive – 4 eurus. Be to, kaip ir pernai, siūlomi vienkartiniai, šeimos ir pirmyn–atgal bilietai, kad paslauga būtų patogi tiek kasdienėms, tiek savaitgalio kelionėms. Vienkartinis bilietas galioja pusantros valandos, tad šį laiką galima išnaudoti lanksčiai. Pavyzdžiui, dalį kelionės įveikti vandeniu, o nusprendus keisti maršruto kryptį – persėsti į autobusą ar troleibusą.
Be to, festivalio dienomis proginis autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto.
Viešojo transporto judėjimą laiku realiu galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku, šias transporto priemones galėsite palikti specialiai įrengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją. Atkreipiame dėmesį, kad į renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos.
Mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelės bus įrengtos šiose vietose:
● Papildoma vieta Upės ir A. Nasvyčio g. sankirtoje;
● Įrengta stovėjimo vieta Upės g. priešais Tolerancijos g.;
● Upės ir Kalvarijų g. sankirtoje;
Tiems, kurie į festivalį, visgi, pasirinks atvykti automobiliais, juos siūloma statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse:
● Šeimyniškių g. 23, 50 vietų – 15 min pėsčiomis iki Baltojo tilto;
● Gedimino pr. 9A, 262 vietos – 12 min pėsčiomis iki Baltojo tilto;
● Tilto g. 14, 113 vietų – 10 min pėsčiomis iki Baltojo tilto;
● G. Baravyko g. 3, 103 vietos – 10 min pėsčiomis iki Baltojo tilto;
● G. Baravyko g. 10-1, 94 vietos – 8 min pėsčiomis iki Baltojo tilto;
● G. Baravyko g. 10-2, 109 vietos – 8 min pėsčiomis iki Baltojo tilto.
Festivalio programa
Penktadienį, gegužės 29 d. vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami į pirmuosius festivalio renginius mieste, tarp kurių ir koncertas Rotušės aikštėje, tapsiantis puikia įžanga į rožinį savaitgalį.
Pagrindinės festivalio veiklos vyks šeštadienį ir sekmadienį, kai bus atvertos renginio erdvės prie Baltojo tilto. Lankytojų čia lauks šaltibarščių įkvėpti patiekalai ir gėrimai, atrakcionai, poilsio, laisvalaikio zonos bei daugiau sportinių veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, tradicija jau tapusi rožinė čiuožykla.
Festivalio programoje numatytas ir šventinis šaltibarščių paradas mieste bei šeštadienio vakaro koncertas, sugrąžinantis visus dalyvius į Vilniaus centrą. Sekmadienį antrą kartą vyks ėjimo varžybos.
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