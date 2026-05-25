 Eismo pokyčiai Naujamiestyje: vienoje gatvėje bus panaikinamas vienpusis eismas

Eismo pokyčiai Naujamiestyje: vienoje gatvėje bus panaikinamas vienpusis eismas

2026-05-25 10:32
Pranešimas spaudai

Nuo penktadienio, gegužės 29 d., Algirdo gatvės atkarpoje tarp A. Vivulskio g. ir J. Basanavičiaus g. įvedamas dvipusis eismas. Anot Vilniaus miesto savivaldybės, vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje buvo laikinas sprendimas, skirtas užtikrinti eismo saugumą greta vykusių daugiabučio namo statybų metu. Dvipusis eismas laikinai panaikintas nuo 2022 metų.

<span>Eismo pokyčiai Naujamiestyje: vienoje gatvėje bus panaikinamas vienpusis eismas</span>
Eismo pokyčiai Naujamiestyje: vienoje gatvėje bus panaikinamas vienpusis eismas / S. Žiūros nuotr.

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Vilniaus miesto savivaldybė tikina, kad pasibaigus daugiabučio statyboms, vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje tapo pertekliniu ribojimu. Grąžinus dvipusį eismą, atkarpoje ir aplinkinėse gatvėse pagerės transporto srautų pasiskirstymas: A. Vivulskio gatvė yra vienintelė rytų–vakarų krypties gatvė, nejungianti Algirdo ir Mindaugo gatvių tarpusavyje, todėl vairuotojams šiame kvartale iki šiol tekdavo važiuoti didesne apylanka.

Dėl pasikeitusios eismo tvarkos, vairuojai raginami išlikti dėmesingais ir atidžiai sekti gatvės ženklinimą.

Šiame straipsnyje:
eismo pokyčiai
Naujamiestis
Vilniaus miesto savivaldybė

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