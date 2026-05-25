Eismo pokyčiai Naujamiestyje: vienoje gatvėje bus panaikinamas vienpusis eismas

Vilniaus miesto savivaldybė tikina, kad pasibaigus daugiabučio statyboms, vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje tapo pertekliniu ribojimu. Grąžinus dvipusį eismą, atkarpoje ir aplinkinėse gatvėse pagerės transporto srautų pasiskirstymas: A. Vivulskio gatvė yra vienintelė rytų–vakarų krypties gatvė, nejungianti Algirdo ir Mindaugo gatvių tarpusavyje, todėl vairuotojams šiame kvartale iki šiol tekdavo važiuoti didesne apylanka.
Dėl pasikeitusios eismo tvarkos, vairuojai raginami išlikti dėmesingais ir atidžiai sekti gatvės ženklinimą.
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