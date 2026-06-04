Taminskas: dalį traukinių bilietų būtų galima atpiginti

Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių.
J. Taminskas sako, jog per du mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje.
„Galbūt kai kur ir verta mažinti kainą, kad didesnis srautas žmonių galėtų važiuoti. Mes turime didelį duomenų kiekį ir ta duomenų analizė padės mums į perspektyvą įvertinti maršrutų optimizavimą, ar būtų papildomai reikalingų maršrutų, galbūt tam tikruose ruožuose iš esmės padidinti traukinių skaičių, tam tikruose sumažinti“, – Žinių radijui sakė J. Taminskas.
„Vienuose (maršrutuose – BNS) labai smarkiai išaugo keleivių srautas, kituose nebuvo didelio pokyčio“, – pridūrė ministras, komentuodamas du mėnesius galiojusią 50 proc. nuolaidą kelionėms traukiniais.
Tuo metu K. Vaitiekūnas ketvirtadienį teigė kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas.
„Šitos priemonės rezultatų nesame analizavę, tai kiek žinau, iš pradžių tai buvo gerokai didesnis tas susidomėjimas ir toks ažiotažas pasinaudoti pigiais traukiniais, vėliau jisai išblėso, ir turbūt pagrindinis klausimas, į kurį sau reikia atsakyti, ar tai yra žmonės, persėdę iš autobusų į traukinius, ar tai yra žmonės palikę, savo nuosavą transportą ir besinaudojantys dabar traukiniais“, – Seime žurnalistams teigė ministras.
„Norėtume išvengti netaiklių priemonių, turbūt reikėtų įsivertinti šitą priemonę iš pradžių, ar ji buvo taikli, ir tada galėsime nuspręsti (ar ji būtų tęsiama – BNS). Biudžetas yra įtemptas bet kokiu atveju“, – teigė jis.
J. Taminskas tikino, kad bilietų kainos galėtų būtų mažinamos nebent vasaros pabaigoje.
„Dabar prasidėjo vasara ir visame ruože nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos baigiamas elektrifikavimas. Linija elektrifikuota pilnai bus rudenį, pradės važinėti naujieji elektriniai „Stadler“ traukiniai, kuriuos esam nupirkę. Birželį, liepą mes nenumatome nuolaidos – 50 proc. ar kitokio dydžio nuolaidos. Galbūt grįšime rugpjūčio mėnesį prie galimybės taikyti (nuolaidą – BNS)“, – aiškino ministras.
J. Taminskas priminė, kad keleivių vežimą traukiniais valstybė ir šiaip dotuoja.
„Turbūt kaina yra per didelė bilietų, tačiau vėl reikia suprasti, kad ir taip yra dotuojamas keleivių vežimas valstybės. Yra dotuojamas kiekvienais metais beveik 40 mln. (eurų – BNS) iš biudžeto, nes jis yra nepelningas. Visoje Europoje yra nepelningas keleivių vežimas traukiniais“, – teigė susisiekimo ministras.
Kaip rašė BNS, balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50 proc. pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais, nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau.
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