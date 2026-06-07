Rinkos pulsas: prioritetai ir rūpesčiai

Lyderė – „Toyota“
„AutoTyrimų“ duomenimis, gegužę populiariausias naujas elektromobilis Lietuvoje buvo „Tesla Model Y“ – įregistruota 40 vienetų.
Šiemet įregistruoti iš viso 1 495 elektromobiliai – 56,1 proc. daugiau nei pernai per penkis mėnesius. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 5,1 proc. iki 7,2 proc.
Šalyje debiutavo kompaktinis elektrinis visureigis „Subaru Uncharted“.
Gegužę Lietuvos naujų lengvųjų automobilių registravimas ūgtelėjo 16,8 proc. – iki 5 238 vnt. (pernai – 4 484 vnt.). Asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 18,4 proc. (iki 4 845 vnt.), lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – 0,5 proc. (iki 393 vnt.).
Rinkoje pirmavo „Toyota“ (1 232 vnt.), antrą vietą užėmė „Volkswagen“ (820 vnt.), trečiąją – „Skoda“ (755 vnt.). Prestižinių markių lyderė – „Audi“ (185 vnt.).
Tarp asmeninės paskirties modelių populiariausi buvo „Toyota RAV4“ (352 vnt.), „Volkswagen T-Roc“ (299 vnt.) ir „Skoda Octavia“ (291 vnt.), tarp lengvųjų komercinių automobilių – „Citroen Berlingo“ (86 vnt.) ir „Toyota Proace City“ (49 vnt.).
Įkurtuvės – rugsėjį
Švedijos galingų ir sportiškų elektromobilių gamintoja „Polestar“ rugsėjį atidarys pirmą savo pardavimų ir techninės priežiūros centrą Vilniuje.
Jis įsikurs „Sostenos“ atstovybėje (Ukmergės g. 280). Pradėjus prekybą, klientai Lietuvoje galės įsigyti „Polestar 4 coupe“ modelį, o antroje metų pusėje – „Polestar 4 SUV“ ir „Polestar 5“. Automobilių techninę priežiūrą bus galima atlikti ir „Sostenos“ centruose Kaune ir Klaipėdoje.
„Polestar“ plečiasi į visas Baltijos šalis: birželį – įkurtuvės Taline, vasaros pabaigoje – Rygoje. Pagrindinė bendrovės būstinė – Geteborge, automobiliai parduodami 28 pasaulio šalyse.
Anot gamintojų, Lietuva, Latvija ir Estija išsiskiria augančia ir modernia įkrovimo stotelių infrastruktūra.
Pasak „Polestar“ komercijos vadovo Scotto Dickeno, siekiama išplėsti bendrovės atstovybių tinklą Europoje iki 250 prekybos ir techninės priežiūros centrų. Tarp būsimų modelių – 2028 m. debiutuosiantis kompaktiškas visureigis „Polestar 7“ ir rodsteris „Polestar 6“.
Europa išlieka didžiausia „Polestar“ rinka – joje per pirmą šių ketvirtį buvo parduota 78 proc. visų „Polestar“ automobilių.
„Tesla Model Y“ – populiariausias naujas elektromobilis gegužę Lietuvoje.
Investicijos neatsiperka
Per pastaruosius ketverius metus Estijoje elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius ūgtelėjo daugiau nei dešimt kartų, tačiau šių transporto priemonių parkas tebėra kuklus.
Šiuo metu šalyje veikia 2 165 stotelės, tikrųjų elektromobilių yra 11,5 tūkst. Viena vieša stotelė tenka maždaug penkiems automobiliams, be to, dauguma vairuotojų yra įsirengę įkrovos taškus namų valdose.
Anot bendrovės „Enefit“ atstovo Jaanuso Riinerio, investicijos į infrastruktūrą kol kas neatsiperka. Įrengti vieną sparčios įkrovos stotelę kainuoja 200–300 tūkst. eurų. Kad verslas nebūtų nuostolingas, Estijoje elektromobilių turėtų būti mažiausiai keturis ar penkis kartus daugiau nei šiuo metu.
Šiemet balandį šalyje įregistruota 115 naujų elektromobilių (palyginti Lietuvoje – 350).
„Pelno tikimės ne anksčiau 2035-ųjų, kai, drąsiausių prognozių duomenimis, šalyje turėtų būti bent 50 tūkst. tikrųjų elektromobilių“, – teigė J. Riineris.
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